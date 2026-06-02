Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине

Военкоры перечислили пораженные ВС России заводы и инфраструктуру на Украине

Tекст: Вера Басилая

Рожин в Max сообщил, что в Киеве удары пришлись по рекрутинговому центру № 8041, заводу «Укроборонпром», бетонному заводу «Дарницкий», автомобильной мастерской завода «Маяк», складу «Нова Пошта» № 17, промзоне на улице Васильковская, складам логистического центра «Вишневое» на окраине города, а также по заводам «Эсмаш» и «Генератор».

По словам Рожина, под улар попали газоперерабатывающий завод в Полтавской области, Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, завод «Мотор Сич» в Запорожье, трансформаторный завод «Запорожтрансформатор» в Запорожье и троллейбусное депо ЮМЗ в Днепре. При этом автор подчеркивает, что список явно не полный и не учитывает удары по объектам в Гостомеле и нефтебазе в Ровно.

По оценке военкора, «уже очевидно, что это был один из самых болезненных ударов для противника за прошедший год».

Vассированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, включая Дергачи и завод ПАКС.

Военкоры сообщили о масштабной ночной атаке с применением сотен ракет и беспилотников по стратегическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

