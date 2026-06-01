В Польше потребовали от Зеленского извинений за героизацию националистов
Глава украинского государства должен лично связаться с польским лидером Каролем Навроцким для урегулирования скандала вокруг присвоения подразделению ВСУ имени экстремистской организации.
Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач выступил с резким заявлением в адрес украинского руководства, передает РИА «Новости».
«Думаю, что... Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», – подчеркнул польский чиновник.
Недовольство Варшавы вызвано недавним решением присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование в честь героев УПА* (организация признана в России экстремистской). В ответ на этот шаг польский лидер Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения главы киевского режима высшей государственной награды – ордена Белого Орла.
Пшидач также выразил мнение, что подобные действия украинской стороны могут быть продиктованы внутриполитическими мотивами. Он предположил, что это связано с предстоящими на Украине выборами и попытками выстроить определенный политический нарратив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за героизации УПА.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ