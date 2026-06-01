Экс-глава «Радиоавтоматики» получил восемь лет колонии за мошенничество
Басманный суд Москвы назначил восемь лет лишения свободы бывшему генеральному директору компании «Радиоавтоматика» Владимиру Иванову за хищение почти 300 млн рублей.
Бывший руководитель признан виновным в особо крупном мошенничестве при исполнении госконтрактов, передает РИА «Новости».
По данным следствия, Иванов завысил стоимость радиокомпонентов, поставляемых из-за рубежа Центральному научно-исследовательскому радиотехническому институту имени академика Берга (ЦНИРТИ), похитив таким образом значительную сумму.
«Суд приговорил… Признать виновным… назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет», – огласил решение судья.
Помимо тюремного срока, подсудимому назначен штраф в размере 700 тыс. рублей. Ему также запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия наказания.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – ЦНИРТИ имени Берга – на сумму 283,1 млн рублей. Защита Иванова выразила категорическое несогласие с вынесенным вердиктом.
Адвокат Павел Соркин заявил о намерении обжаловать приговор, назвав его необоснованным и излишне суровым. По его утверждению, экспертиза по делу проводилась специалистами без должных знаний в области радиоэлектроники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд отправил под арест бывшего руководителя конструкторского бюро за хищение 600 млн рублей при закупках для военно-промышленного комплекса. В ноябре прошлого года суд приговорил экс-гендиректора корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам колонии за махинации с электронными компонентами.