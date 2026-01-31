  • Новость часаReuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК
    Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    31 января 2026, 00:58 • Новости дня

    Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей

    Tекст: Антон Антонов

    ООН сталкивается с угрозой финансового коллапса из-за нехватки средств, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    «Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс», – заявил Гутерреш в письме.

    По его словам, организация оказалась в сложной ситуации из-за двойного давления: неуплата взносов совпала с обязательством вернуть средства, которые ООН не получила. В 2025 году задолженность достигла рекордных 1,6 млрд долларов, что вдвое превышает показатель предыдущего года, передает РИА «Новости».

    Гутерреш также отметил, что если ситуация с поступлениями не улучшится, ООН не сможет выполнить одобренную в декабре бюджетную программу на 2026 год. Организация планирует сократить расходы на миротворческие операции, что приведет к необходимости вернуть в июле 2027 года 900 млн долларов. Также в следующем году ООН должна вернуть 1,3 млрд долларов непотраченных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН сталкивается с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим донором организации.

    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики

    Bloomberg: Рост оборонной промышленности России снизится до 4-5% в 2026 году

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы роста оборонной промышленности в России в 2026 году ожидаются на уровне 4-5%, что значительно ниже прошлых лет, отмечает Bloomberg.

    Министерство экономического развития России в трехлетнем прогнозе указало, что рост секторов, связанных с госзаказом для обороны, замедлится до 4-5% в год против примерно 30% ранее.

    В 2026 году расходы, связанные с военными нуждами, снизятся почти на 11% после более чем 30-процентного роста годом ранее. Это связано с курсом на экономическую стабильность и сбалансированный бюджет на фоне падения доходов от нефти, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов переориентировал задачи на устойчивый бюджет, способный справляться с низкими ценами на нефть и санкциями. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил президенту Владимиру Путину, что доля гражданской продукции на оборонных предприятиях достигла свыше 30% в 2025 году, и правительство планирует расширять гражданские проекты.

    Директор Института экономического прогнозирования РАН Александр Широв заявил: «Государственные расходы достигли уровня, который можно считать близким к пределу для текущего состояния экономики России». В секторе наблюдается замедление: по данным Минэкономразвития, рост выпуска в оптике и электронике снизился до 11% в 2025 году с 28% годом ранее, рост выпуска танков и боевых машин – до 27% с 34%, а готовых металлических изделий – до 14% с 32%.

    За последние три года оборонные предприятия привлекли примерно 800 тыс. новых работников, что усугубило дефицит кадров и конкуренцию с гражданскими отраслями, отмечает Bloomberg. Рост зарплат усилил инфляционное давление. Экономисты отмечают, что ужесточение бюджета может позволить Центробанку активнее смягчать денежную политику.

    По мнению аналитиков, в 2026 году власти России балансируют между продолжением наращивания военных расходов и возвращением к «полувоенному» режиму экономики. Ключевыми факторами остаются исход переговоров и ситуация на фронте.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году экономика России перейдет к устойчивым темпам роста, а по итогам этого года ВВП увеличится примерно на 1%.

    Глава Минфина также заявил, что бюджетное правило помогало России в кризис 2014 года, в период пандемии и продолжает поддерживать экономику сейчас.

    Федеральный бюджет России учтет дополнительные задачи и вызовы безопасности, расходы на оборону в 2026 году останутся на том же уровне, что и в 2025 году.

    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

    «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.

    В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои  полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.


    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов

    Токаев поручил усилить контроль за операциями коммерческих банков

    @ Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить контроль над банками после выявления вывода за рубеж почти 14 млрд долларов через одну из кредитных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков, передает РИА «Новости».

    Президент Казахстана заявил: «Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков».

    Он подчеркнул, что недавно получил доклад от главы агентства Жаната Элиманова о выводе более 7 трлн тенге через один из банков из «сопредельной страны» в прошлом году, назвав этот факт возмутительным. По словам Токаева, подобные мошеннические схемы встречаются часто, а объемы краж государственных средств являются огромными.

    Президент также отметил, что в Казахстане продолжаются попытки вывода капитала за рубеж с помощью криптовалютных операций и призвал поставить надежный заслон теневой экономике, которая наносит государству значительный ущерб.

    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC о выплате «царских долгов» в размере 225,8 млрд долларов.

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC, передает ТАСС. Иск связан с требованиями о выплате 225,8 млрд долларов по так называемым царским долгам. В ведомстве отметили, что Россия обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство, а у американского суда отсутствует право рассматривать этот спор в соответствии с Законом США «Об иммунитете иностранных государств».

    Компания Marks & Sokolov, представляющая интересы России, Минфина, ЦБ и ФНБ, пояснила, что истец отказался отзывать иск, поэтому стороны подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Noble Capital заявляет, что владеет облигациями военного краткосрочного займа, выпущенными Российской империей в 1916 году на сумму 25 млрд долларов с начислением 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения.

    В иске говорится, что в 1918 году власти РСФСР отказались от покрытия внешних долгов Российской империи, и теперь фонд считает себя правопреемником требований к Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркивает, что требования необоснованны, а Россия, как суверенное государство, не может быть привлечена к ответственности по этим обязательствам.

    Минфин России заявил об отсутствии у страны обязательств по выплате так называемых «царских долгов».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли связь между юридическим спором России  и депозитария Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины.

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    В странах Евросоюза (ЕС) заблокированы значительные суммы активов российского Центробанка, основная часть которых размещена на счетах Euroclear в Бельгии.

    В документах Еврокомиссии указано: «Около 210 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС». Отдельно отмечается, что ежегодный доход от замороженных средств может составлять от 2,5 до 3 млрд евро в зависимости от процентных ставок, передаёт РИА «Новости».

    Большая часть суммы, а именно 180 млрд евро, осталась на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще около 20 млрд евро размещены во Франции. Оставшиеся средства находятся в Люксембурге и Германии.

    Помимо государственных активов, в Евросоюзе заблокировали частные средства российских граждан и компаний на сумму 28 млрд евро.

    В материалах Еврокомиссии подчеркивается, что речь идёт о капитале, который власти ЕС рассматривают в качестве источника потенциальных доходов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. ЦБ объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear по активам. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки замороженных активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Генсек ООН заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу

    Гутерреш: Принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Гутерреш в четверг отметил, что управление организации по правовым вопросам тщательно изучили этот вопрос. «Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что в случае с Крымом и Донбассом руководствоваться следует «принципом территориальной целостности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Слуцкий обвинил ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса

    Слуцкий заявил о подрыве основ ООН из-за заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, упрекнув организацию в двойных стандартах.

    Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не распространяется на Крым и Донбасс.

    «Бацилла двойных стандартов поразила и ООН. Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе!» – написал в Telegram-канале Слуцкий.

    По его словам, избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека подрывают основы самой организации.

    Политик считает, что попытки применять международное право по принципу «право сильного» создают опасный прецедент для ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» способна привести к негативным последствиям. Слуцкий выразил надежду, что в руководстве ООН осознают возможные риски.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Кремль напомнил Киеву о ситуации на поле боя после слов Зеленского о Донбассе

    Песков напомнил Зеленскому о ситуации на поле боя после слов о Донбассе

    Кремль напомнил Киеву о ситуации на поле боя после слов Зеленского о Донбассе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс, заявил, что ситуация на линии фронта говорит сама за себя.

    Динамика на фронте говорит сама за себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Киева не «сдавать без боя» Донбасс, передает ТАСС.

    «Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Донбасс, в отличие от Гренландии, не имеет права на самоопределение. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона считает такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, имея собственную аргументированную позицию.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что не собирается отдавать России Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    ФРС США оставила ключевую ставку на прежнем уровне – 3,5–3,75%
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растёт устойчивыми темпами, при этом рост занятости остаётся низким, но уровень безработицы показывает некоторые признаки стабилизации, тогда как инфляция остаётся несколько высокой, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку прежней.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) заявил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределённость в отношении экономических перспектив остаётся высокой, поэтому Комитет относится к рискам очень внимательно, следует из релиза ФРС по итогам заседания.

    «В поддержку своих целей Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 3,5 до 3,75%. При рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки федеральных фондов Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – сказано в документе.

    Комитет подчеркнул, что следует решению задачи по поддержке максимальной занятости населения и возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, давно негодующий на главу ФРС Джерома Пауэлла за нежелание снижать ставку, назвал его «кретином» и предсказал скорое увольнение. Пауэлл до этого разместил на сайте ФРС сообщение о том, что министерство юстиции США выдвинуло против него уголовное обвинение в связи с показаниями перед банковским комитетом Сената в июне 2025 года. При этом Центробанки выразили поддержку Пауэллу на фоне угроз Минюста США.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды.

    Юрист назвал опасные при банковском переводе комментарии

    Юрист Хаминский назвал опасные при банковском переводе комментарии

    Tекст: Катерина Туманова

    Упоминание оплаты услуг или товаров в комментарии к переводу может стать причиной блокировки операции банком, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

    «Все российские банки обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов. Соответственно банковские системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю». И то, что вы там напишете, очень важно», – предупредил он в беседе с агентством «Прайм».

    Причиной блокировки чаще всего становятся слова, указывающие на коммерческую деятельность, например, «оплата услуг», «оплата за товар», «заказ», «аренда» и другие подобные формулировки.

    Хаминский отметил, что банковские счета физлиц предназначены для операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. Приём денег на личные карты за оказанные услуги или продажу товаров может трактоваться как коммерция, что приводит к блокировкам.

    Юрист посоветовал не использовать подобные слова в назначении платежа и, по возможности, не заполнять поле комментария. Важную информацию лучше передавать через смс или мессенджеры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Мирзоев предупредил о штрафах за переводы на карту. Юрист Пашин раскрыл критерии для блокировки банками подозрительных переводов. Российские банки с 1 сентября 2026 года обязали  использовать универсальный QR-код для любых денежных переводов.

    Степашин оценил вероятность освобождения Мадуро

    Степашин заявил о сложности освободить юридически Мадуро вне площадки ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает добиваться признания незаконности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро на заседаниях Совбеза ООН, других эффективных международных правовых инструментов сейчас не существует, заявил бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

    Освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в правовом поле будет крайне затруднительно, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает ТАСС.

    По его словам, Россия продолжает настаивать на незаконности действий американской стороны в отношении Мадуро только на площадке ООН.

    По словам бывшего премьера, иные международные институты фактически не работают.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента.

    Родригес назвала Мадуро и его супругу «героями, находящимися в заложниках в США».

    Россия поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Международные резервы России обновили исторический максимум

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем международных резервов России достиг 786,9 млрд долларов, что стало новым рекордом благодаря переоценке активов.

    За неделю с 16 по 23 января международные резервы России увеличились на 2,3%, достигнув отметки 786,9 млрд долларов. Это новый исторический рекорд, сообщает Банк России. За этот период прирост составил 17,8 млрд долларов, что связано преимущественно с положительной переоценкой активов.

    Неделей ранее, 16 января, международные резервы России составляли 769,1 млрд долларов. Они включают в себя монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.

    Данные показатели отражают сумму высоколиквидных активов, находящихся в распоряжении Банка России и правительства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов.

    Ранее объем международных резервов России достиг рекордного значения в 763,9 млрд долларов к концу декабря.


