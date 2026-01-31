Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей
ООН сталкивается с угрозой финансового коллапса из-за нехватки средств, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс», – заявил Гутерреш в письме.
По его словам, организация оказалась в сложной ситуации из-за двойного давления: неуплата взносов совпала с обязательством вернуть средства, которые ООН не получила. В 2025 году задолженность достигла рекордных 1,6 млрд долларов, что вдвое превышает показатель предыдущего года, передает РИА «Новости».
Гутерреш также отметил, что если ситуация с поступлениями не улучшится, ООН не сможет выполнить одобренную в декабре бюджетную программу на 2026 год. Организация планирует сократить расходы на миротворческие операции, что приведет к необходимости вернуть в июле 2027 года 900 млн долларов. Также в следующем году ООН должна вернуть 1,3 млрд долларов непотраченных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН сталкивается с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим донором организации.