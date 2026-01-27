  • Новость часаРоссия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    27 января 2026, 07:00 • Новости дня

    Юрист Пашин раскрыл критерии для блокировки банками подозрительных переводов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кредитные организации могут заморозить транзакцию, если их насторожит необычное время операции, используемое устройство или резкое изменение суммы перевода, заявил адвокат Дмитрий Пашин.

    Финансовые учреждения обращают внимание на любые отклонения от привычного профиля клиента, пояснил Пашин в беседе с РИА «Новости».

    Подозрение вызывают нехарактерные объемы средств, время транзакции и даже гаджет, с которого отправляются деньги.

    «Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной», – сообщил он.

    В качестве примера специалист привел ситуацию, когда человек пытается перевести 1 млн рублей, хотя раньше никогда не отправлял более 20 тыс. Пашин добавил, что банки держат в секрете точные алгоритмы выявления подозрительных действий.

    Напомним, российские банки с 1 сентября 2026 года обязали использовать универсальный QR-код для любых денежных переводов.

    26 января 2026, 18:10 • Новости дня
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    Председатель правительства провел встречу с депутатами Госдумы, сообщает Telegram-канал «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул: «Работа «Единой России» и правительства при реализации народной программы партии в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы».

    Глава кабмина отметил, что одним из ключевых результатов прошедшего года стала подготовка и последующая корректировка федерального бюджета. Поправки, предложенные «Единой Россией», позволили дополнительно направить более 174 млрд рублей на приоритетные социальные направления. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капитального ремонта школ, развитие инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство и обновление дорог, а также благоустройство сельских территорий.

    В рамках реализации народной программы по всей стране продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Речь идет о десятках новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. По словам председателя правительства, именно такие проекты в наибольшей степени влияют на качество жизни людей и реализуются при тесном взаимодействии с кабмином.

    Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Мишустин напомнил, что в прошлом году партия выступила инициатором целого пакета законов, расширивших меры социальной защиты военнослужащих и их семей.

    Премьер также подчеркнул, что совместная работа партии и правительства направлена на системные улучшения в различных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. В числе приоритетов – повышение доступности лекарственного обеспечения во всех населенных пунктах страны. Так, законопроект о передвижных аптечных пунктах, подготовленный депутатами и сенаторами, уже принят в первом чтении и получил положительное заключение правительства.

    Кроме того, на встрече была отмечена активная и последовательная работа в сфере совершенствования миграционного законодательства, которая ведется в плотном взаимодействии исполнительной и законодательной власти.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина

    Китаист Маслов: Скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина говорит о военной перестройке в Китае

    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Си Цзиньпин пытается обновить ряды военных чиновников. Слухи о том, что генерал Чжан Юся впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против него ведется по двум линиям – передача американцам данных о ядерной программе и коррупционные схемы, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Как говорят в Китае, Си Цзиньпин носит три шапки: он – председатель КНР, генсек ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС). Чжан Юся был правой рукой китайского лидера и, по сути, его заместителем по всем политическим и военным вопросам», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Как напомнил собеседника, слухи о том, что чиновник впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против генерала ведется по двум линиям, указал он. При этом информация о том, что Чжан Юся и начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли намеревались устроить переворот и сместить Си, не подтверждается. «Эта версия – чистой воды утка», – акцентировал политолог.

    «Главное обвинение, выдвинутое Чжану – передача американцам данных о ядерной программе КНР и военном атоме», – указал Маслов. По его словам, в Китае присутствует довольно большая группа людей, которая считает, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо восстанавливать, а изоляция Китая вредит китайской экономике. «Эта концепция в основном распространена среди тех, кто либо долгое время контактировал с американцами, либо обучался в Штатах. Судя по всему, чиновник принадлежал к прозападному крылу», – полагает эксперт.

    Вторая линия расследования касается коррупционных схем, продолжил собеседник. «Несмотря на борьбу с коррупцией в стране сохраняется практика устройства людей на важные посты по знакомству, семейным или родственным связям. Чжан Юся подозревают в том, что он брал различные подарки в обмен на продвижение по службе, прежде всего в системе закупок. Учитывая наращивание вооружений в связи с ситуацией вокруг Тайваня, это коррупционноемкая область», – пояснил китаист.

    Лю Чжэнли, по всей видимости, принимал участие в таких сделках, допустил он. «Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что Си пытается обновить ряды военных чиновников. Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», – добавил Маслов, напомнив, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

    Как ожидает собеседник, в ближайшее время в ЦВС, в составе которого теперь лишь двое, будут введены новые члены. Впрочем, по его оценкам, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит. «Нужно понимать, что в Поднебесной различные партийные дискуссии ведутся постоянно: причем как на открытом, так и на закрытом уровне. Они касаются дальнейшей стратегии развития страны. Поскольку сегодня китайская экономика переживает не самый лучший период, выбор стратегии крайне важен», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, мы не видим каких-то больших групп, которые, например, хотят коренным образом изменить стратегию Китая. Например, никто не собирается пересматривать главенствующую роль Компартии. Речь лишь о том, должен ли сейчас Пекин идти на серьезную конфронтацию с США, отвечать ударом на удар, или все-таки имеет смысл до последнего пытаться наладить связи», – продолжил Маслов.

    «Еще один вопрос касается чрезвычайно больших вложений КНР во внешнюю политику и потерь, в том числе из-за переворотов, в частности в Венесуэле. Насколько выгодно это для Поднебесной? Повторю, раскола пока нет, но экономические дискуссии заметно усилились», – заметил спикер.

    В свою очередь китаист Иван Зуенко приводит четыре версии происходящего, одна из которых звучит так: «В Китае власть у того, кто контролирует армию, – это аксиома. Вероятно, Си Цзиньпин чувствует, что армия недостаточно лояльна ему и его повестке, поэтому за полтора года до съезда КПК решительно сносит всю верхушку».

    По оценкам эксперта, происходящее свидетельствует о том, что Пекин «к серьезному международному военно-политическому противостоянию и тем более к войне не готов и гораздо больше погружен во внутреннюю повестку (где тоже есть проблемы)». «Сильной России нужен стабильный, спокойный, богатый, предсказуемый Китай, а все остальное приложится», – заключил Зуенко.

    Напомним, в Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в стране) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли. Они «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

    Как отмечает The Washington Post, такая формулировка в КНР обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов. Издание напоминает, что Чжан знал Си Цзиньпина с детства, и то, что он попал под чистки, стало неожиданностью. Опрошенные журналистами газеты эксперты связали дело против чиновника со стремлением китайского лидера обеспечить полный контроль над страной.

    «Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», – сказала директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Ей вторит бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер: «Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил».

    По информации The Wall Street Journal, генералу вменяют злоупотребление властью и создание политических группировок, которые, по версии следствия, подрывают единство партии. Против него также выдвинуты обвинения в получении взяток. Кроме того, Чжан Юся обвинили в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, утверждают собеседники WSJ.

    Внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов. Financial Times пишет, что отстранение генерала и Лю Чжэнли сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования, и Си лишь с еще одним активным членом совета будет затруднительно управлять НОАК.

    «Ветеран боевых действий Чжан Юся когда-то считался самым доверенным человеком в армии Си Цзиньпина. Теперь он является самым ярким примером предательства по отношению к господину Си», – пишет The New York Times. Генерал долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. Генерал пользовался личным расположением председателя КНР в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х годов, напоминают «Ведомости».

    В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

    С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии. «Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией – это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть», – подчеркивал в середине января китайский лидер.

    Комментарии (12)
    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 08:40 • Новости дня
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    Комментарии (22)
    26 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США

    Посол России: При атаке США военные Венесуэлы сделали два неудачных выстрела из ПЗРК «Игла-С»

    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время похищения США Николаса Мадуро венесуэльские военные выпустили по меньшей мере две ракеты из комплекса «Игла-С», но обе промахнулись, специалистам не хватило навыков, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, во время попытки похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января с территории страны было произведено как минимум два выстрела из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», однако ни одна из ракет не достигла цели, передает «Россия 24».

    «Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе «Иглы» не попали в цель», – заявил дипломат. После этого он поинтересовался у военных причинами промаха.

    Посол отметил, что наличие оружия недостаточно для эффективной защиты – необходимы и специальные навыки. По его словам, специалисты, которые охраняли воздушное пространство Венесуэлы в этот день, вероятно, не имели достаточного опыта обращения с такими комплексами.

    Ранее посол Мелик-Багдасаров заявил, что военные страны не получали приказа от властей в Каракасе противодействовать операции США.

    Дональд Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    Комментарии (19)
    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (13)
    26 января 2026, 09:55 • Новости дня
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором

    Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, по сведениям европейских чиновников, в частных беседах высказывала резкую критику в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, чьи слова приводит европейское издание Politico.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в неформальных разговорах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Politico. Об этом сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников, уточнив, что Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало или ничего не может с этим поделать».

    По информации Politico, отношения между фон дер Ляйен и бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем были напряженными, однако с Каллас ситуация складывается еще хуже. Издание отмечает, что эстонское происхождение Каллас ослабляет ее позиции по сравнению с Боррелем, который представлял Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ госсекретаря президента США Марко Рубио встречаться с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас ставит под вопрос пользу ее службы.

    Комментарии (18)
    26 января 2026, 10:14 • Новости дня
    Клинтон и Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе
    Клинтон и Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом и моментом, который может определить «историю на долгие годы вперед», и призвали американцев «проявить активную гражданскую позицию», сообщает NBC News.

    Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон выступили с заявлениями после гибели Алекса Претти и Рене Гуд в Миннеаполисе, передает NBC News.

    Обама назвал смерть Претти «горькой трагедией» и заявил: «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности: многие наши базовые ценности все чаще подвергаются нападкам».

    Супруги Обама осудили «беспрецедентную тактику» Департамента внутренней безопасности и действия федеральных агентов, которые, по их словам, «провоцируют и подвергают опасности» жителей города. Бывший президент и его жена обвинили действующую администрацию в эскалации ситуации и попытках оправдать убийства Претти и Гуд без серьезного расследования, что, по их мнению, противоречит видеодоказательствам.

    Обама и его супруга призвали американцев брать пример с мирных протестов в Миннеаполисе и других городах, а также выразили надежду, что власти изменят подход и начнут сотрудничать с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем для предотвращения дальнейшего хаоса.

    Билл Клинтон в своей публикации назвал события в Миннеаполисе «ужасными» и подчеркнул: «В течение жизни у нас есть только несколько моментов, когда принятые решения и действия определяют нашу историю на долгие годы. Сейчас именно такой момент».

    По словам Клинтона, власти намеренно вводят общественность в заблуждение, он призвал американцев проявить активную гражданскую позицию.

    В Белом доме раскритиковали позицию Обамы, обвинив его в попытке «сеять раздор», и потребовали от демократов сотрудничать с администрацией Трампа для борьбы с преступностью.

    Сотрудник пограничного патруля ранее застрелил мужчину, действуя, по версии МВД США, в целях самообороны при попытке изъятия оружия.

    В Миннеаполисе несколько сотрудников ICE и CBP подверглись нападению со стороны местных левых активистов.

    Мэр города потребовал вывести федеральных агентов после гибели 37-летнего жителя.

    Президент Дональд Трамп ранее заявил о готовности применить закон о восстании в отношении Миннесоты для ввода армии без одобрения Конгресса.

    Комментарии (11)
    26 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Искавшие «Макдоналдс» россиянки попали в тюрьму на военной базе в США
    Искавшие «Макдоналдс» россиянки попали в тюрьму на военной базе в США
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Туристки из России оказались под стражей на территории США, они случайно заехали на военную базу в поисках ресторана быстрого питания.

    Инцидент с задержанием граждан России произошел в округе Сан-Диего, передает РИА «Новости» со ссылкой на Life. Путешественницы намеревались найти ближайший ресторан «Макдоналдс», однако навигатор проложил маршрут неверно. В результате ошибки девушки заехали на территорию базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон на парковку военной техники, где их задержали пехотинцы.

    В результате девушки оказались под стражей на проникновение на военный объект, их автомобиль изъят. Задержанным может грозить реальный срок в американской тюрьме. Отмечается, что гражданские лица регулярно попадают на этот военный объект из-за сбоев GPS и незаметного контрольно-пропускного пункта.

    Ранее болгарские власти одобрили экстрадицию в США обвиняемого в «нарушении санкций» и отмывании денег россиянина Сергея Ивина.

    До этого в Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    Комментарии (11)
    26 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине

    Кремль: Трехсторонние переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе

    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Продолжение трехсторонних контактов по урегулированию ситуации на Украине запланировано на следующую неделю, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что точная дата встречи пока не определена.

    По словам Пескова, переговоры продолжатся в ближайшие дни, однако конкретное число проведения обсуждения будет уточнено позднее. Пресс-секретарь отметил, что стороны продолжают поддерживать рабочие контакты по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились 24 января в Абу-Даби.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (13)
    26 января 2026, 19:04 • Новости дня
    Названы самые «распущенные» страны мира

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых «распущенных» стран мира

    Названы самые «распущенные» страны мира
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, говорится в отчете World Population Review.

    Исследование основывалось на международном индексе сексуальной распущенности, который учитывает среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции и отношение общества к добрачным связям, передает РИА «Новости».

    Австралия получила наивысшие баллы: там в среднем приходится 13,3 партнера на человека, а первый сексуальный опыт жители страны получают в возрасте 17,9 лет. Бразилия и Греция заняли второе и третье места соответственно, а в первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

    Россия заняла 32-е место в рейтинге. Среднее количество партнеров у россиян, согласно исследованию, составило девять, а первый половой контакт в среднем происходит в возрасте 18,7 лет.

    Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила необходимость недозированного секса в феврале.

    В 2023 году ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного изучению сексуальной жизни россиян.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    Комментарии (18)
    26 января 2026, 10:43 • Новости дня
    Politico: В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies из-за России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии рассматривают возможность исключить дочернюю структуру французской TotalEnergies из нового многомиллиардного госконтракта на поставку газа из-за ее связей с российской энергетикой, сообщает Politico.

    Действующий контракт на поставку газа государственным учреждениям Британии с компанией TotalEnergies Gas & Power, дочерней структурой французской TotalEnergies, истекает в начале следующего года, передает Politico. Его сумма составляет примерно 9,92 млрд долларов по текущему курсу.

    Сейчас власти готовят новый тендер на поставку газа, победитель которого определится в декабре, а сам контракт будет действовать с 2027 по 2030 год. Ряд депутатов парламента и проукраинские активисты требуют исключить TotalEnergies Gas & Power из числа претендентов из-за связей материнской компании с поставками российских ископаемых ресурсов.

    В письме министру по делам кабинета министров Нику Томасу-Саймондсу отмечается, что сохранение контракта с компаниями, участвующими в российском энергетическом секторе, противоречит политике Лондона по снижению доходов России от экспорта энергоносителей.

    В то же время, по данным издания, действующий контракт TotalEnergies соответствует британскому запрету на импорт российского газа, однако вызывает критику из-за сохранения доли компании в проекте «Ямал СПГ» в Сибири, откуда газ продолжает поступать в Европу по долгосрочным контрактам.

    В компании заявили, что осуждают военные действия России на Украине и действуют в рамках санкционной политики ЕС. Представитель британского кабинета министров отказался комментировать вопрос до завершения тендерной процедуры.

    Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» привели к изменению логистики поставок нефти и увеличили издержки на мировом рынке.

    Комментарии (3)
