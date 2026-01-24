Мэр Миннеаполиса потребовал вывести федеральных агентов после стрельбы

Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби

Политолог Ткаченко: Участие США на переговорах Абу-Даби раскалывает блок Запада

Tекст: Андрей Резчиков

«На переговорах в Абу-Даби от России присутствует не просто военный, а глава военной разведки, то есть человек, который прекрасно осведомлен, что происходит на линии фронта. Поэтому смысл этой встречи – объяснить украинцам, что сопротивление бесполезно и лучше внимательно прислушаться к условиям мирного соглашения, представленным Россией», – полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Как отметил собеседник, относительно формулы, принятой на саммите в Анкоридже, есть лишь предположения о том, что под ней подразумевается признание российской всей территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей по линии боевого соприкосновения.

«Попытка создать буферную зону безопасности в Сумской, Харьковской областях и, насколько я понимаю, частично в Черниговской области, говорит о том, что формула Анкориджа может быть точкой отсчета, но она не отлита в металле», – пояснил политолог.

Кроме того, при президенте Дональде Трампе вопросы территориальных уступок со стороны Украины не фиксируются так жестко, как во времена администрации Джо Байдена. «Формула Анкориджа и территории наверняка являются предметом переговоров. Позиция Украины после успехов России на фронте и откол США от единого западного лагеря говорят о том, что территории, конечно, являются предметом переговоров», – добавил спикер.

По мнению Ткаченко, представители России на встрече в Абу-Даби могут говорить о территориях, «чтобы приступить к первой фазе переговоров о мире».

«В 2024 году было сказано, что после того, как украинские войска выходят из Донбасса, объявляется перемирие и начинаются переговоры. Но никто не говорил, что на переговорах мы не можем выдвинуть другие условия», – указал политолог.

Что касается посреднической роли США и участия представителей Вашингтона в переговорах в ОАЭ, то для России это выгодно, иначе трехсторонней встречи не было бы.

«России выгодно присутствие Соединенных Штатов на этих переговорах, потому что тем самым мы раскалываем блок Запада – за столом есть представители Штатов, но нет от Европы. Говорят, в Абу-Даби прилетел кто-то от командования НАТО. Это немного провокация, я не уверен, что мы рады этому, но тем не менее мы согласились на присутствие Штатов, потому что на нынешнем отрезке истории США играют на понижение напряжения в зоне конфликта, поставляют меньше вооружений, говорят обеим сторонам успокоиться, что действует на украинцев, которые зависят от США», – рассуждает Ткаченко.

Кроме того, в Абу-Даби ждали спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. «Я не исключаю, что Владимир Путин доверил Дмитриеву обсуждение базовых внешнеполитических параметров окончательного соглашения. Но в первую очередь в его задачи входят вопросы экономики, инвестиций, энергетики и сотрудничества в Арктике», – подчеркнул собеседник.

В субботу в столице ОАЭ Абу-Даби представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности. В переговорах участвуют высокопоставленные военные. В российскую делегацию вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Это первая трехсторонняя встреча с момента начала СВО в 2022 году.

По данным американских СМИ, со стороны США в Абу-Даби должны были прибыть министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

В состав украинской делегации, как ранее сообщал Владимир Зеленский, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Переговоры проходят в закрытом режиме без прессы по согласию всех сторон. Однако, по данным источников, рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине. Обсуждаемые вопросы касаются не только территорий, но и гарантий безопасности и других аспектов возможного соглашения.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что решающим станет не место встречи, а содержание переговоров «и политическая воля к достижению договоренностей». По словам дипломата, долгосрочное урегулирование невозможно без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкоридже.

Полищук указал на необходимость уважать самоопределение жителей новых российских регионов и устранить первопричины кризиса. Он добавил, что Украина, по позиции Москвы, должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, обеспечивать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.