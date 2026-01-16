  • Новость часаИзраиль сообщил о скором ударе США по Ирану
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 15:02

    Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту

    @ Dave Decker/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы президента США Дональда Трампа применить в Миннесоте закон о восстании 1807 года могут привести его к импичменту. Конгресс и местный окружной суд, скорее всего, выступят против введения армии для усмирения протестов против федеральных служащих, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Закон о восстании, которым Трамп угрожает протестующим в Миннесоте, говорит, что президент может использовать ополчение или армию, если считает, что незаконные действия против власти делают невозможным соблюдение законов США. Но так называемое глубинное государство будет защищать институты своего политического класса. Поэтому с большой долей вероятности окружной суд Миннесоты издаст временный запрет на задействование силового сценария», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Пока дело дойдет до Верховного суда, пройдет много времени. Если Трамп в этот момент нарушит запрет, то Конгресс обрушит на него всю свою мощь, может дойти даже до импичмента. Усложняет задачу Трампу и то, что местные власти выступают против ввода армии и частично сочувствуют протестующим. Губернатор Миннесоты Тим Уолц призвал президента «снизить накал страстей», «прекратить кампанию мести». Демонстрантам же он предложил «высказываться громко и настойчиво, но мирно», – напомнил спикер.

    «Все случаи использования войск внутри США происходили во время гражданских войн и в эпоху борьбы за гражданские права. Во втором случае военные подключались при полном согласии местных властей. Но что сейчас скажет Трамп американцам? Причислит Уолца к протестующим?», – подчеркнул аналитик.

    «Кроме того, у администрации президента вряд ли есть планы по второму этапу операции – после ввода армии в Миннесоту. Если учесть, что для блокировки такого количества улиц потребует практически миллионная армия, я с трудом представляю, как это может быть технически реализовано», – признался собеседник.

    «Впрочем, ситуация дает Белому дому возможность «протащить» в Конгресс нужные ему статьи финансирования бюджета. Если Трамп инициирует среди законодателей обсуждения по поводу уточнения полномочий президента на региональном уровне, вопрос станет приоритетным, а внимание к бюджетному треку снизится», – указал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года в ответ на растущую напряженность между протестующими и федеральными служащими в Миннеаполисе, передает NBC News.

    Его предупреждение прозвучало всего через несколько часов после того, как в среду вечером в Миннеаполисе федеральный офицер выстрелил мужчине в ногу при попытке остановить его автомобиль. Протесты против федеральных иммиграционных операций вспыхнули после убийства Рене Николь Гуд сотрудником Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Джонатаном Россом.

    «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных провокаторов и мятежников от нападок на патриотов из ICE, которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я приму закон о восстании, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец беспределу, происходящему в этом некогда великом штате», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что у Трамп «есть конституционные полномочия» для использования армии или ополчения. В свою очередь власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США.

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющий интересы в Гренландии Рональд Лаудер – друг президента США Дональда Трампа, первым предложил расширение страны в Арктике, а теперь заключает сделки на острове.

    Как рассказал британской Guardian Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в 2018 году, однажды во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вызвал его к себе, чтобы обсудить новую идею.

    «Трамп вызвал меня в Овальный кабинет и сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», – заявил Болтон.

    Это было экстраординарное предложение и исходило оно от давнего друга президента, который впоследствии приобрел деловые интересы на территории Дании. Болтон узнал, что этим бизнесменом был Рональд Лаудер. Наследник состояния в сфере косметики – мирового косметического бренда Estee Lauder – был знаком с Трампом, таким же богатым жителем Нью-Йорка, более 60 лет.

    Болтон сказал, что обсуждал с Лаудером предложение по Гренландии. После вмешательства миллиардера команда Белого дома начала изучать способы усиления влияния США на обширной арктической территории, контролируемой Данией.

    По словам Болтона, возобновление Трампом реализации идеи Лаудера во время его второго президентского срока является типичным для действий президента.

    «Обрывки информации, которые он слышит от друзей, он принимает за правду, и вы не можете поколебать его мнение», – отметил он.

    Это предложение, похоже, пробудило империалистические амбиции Трампа: восемь лет спустя он обдумывает не просто покупку Гренландии, но, возможно, захват острова силой. Как и у многих из окружения президента США, политические предложения Лаудера, похоже, пересекаются с деловыми интересами. Поскольку Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию, Лаудер приобрел там коммерческие активы.

    Guardian  отмечает, что Лаудер также является частью консорциума, чье желание получить доступ к украинским полезным ископаемым, возможно, побудило Трампа потребовать долю ресурсов этой страны.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой.

    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить против штата Миннесота закон о восстании, позволяющий задействовать армию внутри страны без одобрения Конгресса.

    Как пишет NBC News, этим законом президента наделяют правом вводить военных на территорию США без одобрения Конгресса. Поводом для заявления стали протесты в Миннеаполисе, вызванные действиями сотрудников иммиграционной службы.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов из I.C.E., которые просто выполняют свою работу, я введу Закон о восстании, как делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этому безобразию в некогда великом штате».

    Угроза прозвучала спустя несколько часов после того, как федеральный офицер ранил мужчину в ногу при попытке остановки автомобиля в Миннеаполисе в ночь на четверг. Акции протеста против операций федеральной иммиграционной службы усилились после того, как офицер иммиграционной службы Джонатан Росс застрелил Рене Николь Гуд в начале месяца.

    Ранее Белый дом высмеял губернатора Миннесоты Тима Уолца из-за выступления в прайм-тайм, которое было омрачено техническими проблемами, призвав губернатора-демократа «просто подать в отставку».

    Накануне сотрудники телеканала CNN в Миннеаполисе оказались под воздействием слезоточивого газа и светошумовых гранат во время массовых протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Миннесоте начались 7 января из-за гибели женщины во время операции по поиску нелегальных мигрантов в Миннеаполисе.

    @ Daniel Torok/The White House/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с американским президентом Дональдом Трампом и вручила ему подарок – Нобелевскую медаль от премии мира, которую получила в 2024 году.

    Мачадо, получившая награду в 2025 году за борьбу против «жестокого, авторитарного государства» Николаса Мадуро, заявила журналистам, что сделала это «в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе». Пока неясно, принял ли Трамп подарок, пишет Guardian.

    В тот же день организаторы Нобелевской премии оперативно опубликовали в социальных сетях сообщение: «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет».

    Трамп уже давно публично заявляет о желании получить премию мира, которую  Мачадо ранее посвятила американскому лидеру, когда получила ее в 2025 году.

    Напомним, Нобелевскую премию мира 10 октября присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать Мачадо стать президентом Венесуэлы из-за вопроса о Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу.

    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики, подчеркнул посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат напомнил о пресс-конференции в Вашингтоне, где министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил отсутствие угрозы Гренландии со стороны России и Китая, передает ТАСС.

    «Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», – заявил Барбин в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если США «не возьмут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

    Барбин выразил мнение, что страны НАТО, включая Данию, используют тему российской или китайской угрозы для оправдания милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что привлечение НАТО к вопросам Арктики и Гренландии ведет к усилению военной напряженности, а не к укреплению безопасности региона.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США узнали о планах Ирана казнить 800 человек в среду, 14 января, но этого не произошло. Она не сообщила, как США узнали о запланированных казнях, но сообщила, что США рассматривают все варианты воздействия на Тегеран, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    По данным газеты, Трампу рассказали, что атака на Иран не гарантирует крах режима, однако американским военным потребуется больше огневой мощи.

    Кроме того, Трампа предупредили, что крупномасштабный удар по Ирану может спровоцировать ещё больший конфликт.

    «Советники сообщили Трампу, что США потребуется больше военной огневой мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты американских войск в регионе и союзников, таких как Израиль, в случае ответных действий Ирана», – сказано в статье.

    На данный момент они будут следить за тем, как Тегеран справляется с протестующими, прежде чем принять решение о масштабах потенциальной атаки, сообщили источники издания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP. А постпред России при ООН Василий Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана».

    Белый дом обозвал губернатора Миннесоты «тампоном» и призвал к отставке

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом высмеял губернатора Миннесоты Тима Уолца из-за выступления в прайм-тайм, которое было омрачено техническими проблемами, призвав губернатора-демократа «просто подать в отставку».

    Губернатор-демократ Миннесоты Тим Уолц неудачно выступил в среду с обращением к жителям: звук прервался через несколько секунд после начала речи губернатора и на прямой эфир воспроизводился с задержкой высказываний  оя присутствии федеральных правоохранительных органов в штате, создавая комичный эффект, пишет New York Post (NYP).

    «Если вы увидите агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в своем районе, достаньте телефон и включите запись», – призывал Уолц.

    На это в сообщении в соцсети X из аккаунта Белого дома в разделе «Быстрый ответ», где используется насмешливое прозвище, которое некоторые республиканцы используют для обозначения Уолца, появился едкий комментарий.

    «Тампон тут пытается выступить с тщательно подготовленным обращением к нации, чтобы осудить применение иммиграционных законов в Миннесоте… но у него это не очень хорошо получается. Ты неудачник, @GovTimWalz, и ты всегда им будешь. Просто уйди в отставку с позором, ты, клоун», – сказано в комментарии.

    Дэвид Фриман, консервативный политический активист, назвал обращение Уолца «полнейшей катастрофой».

    Губернатор не сделал никаких заявлений о политике в своем выступлении, но призвал жителей продолжать снимать на видео агентов Иммиграционной и таможенной службы.

    Напомним, Уолц был кандидатом в вице-президенты США от демократов в 2024 году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, критики обвинили губернатора Миннесоты в бездействии по предотвращению масштабного мошенничества с COVID-19 в штате. NYP узнала, что губернатор Миннесоты уличен в переводе налогов террористам «Аш-Шабаб».

    Посол Ирана сообщил о поступлении сигнала о позиции Трампа по конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран получил информацию о том, что американский президент Дональд Трамп не заинтересован в военном столкновении с Исламской республикой, подчеркнул посол Исламской республики в Пакистане, его слова приводятся в косвенной речи пакистанской газетой Dawn.

    Тегеран получил сигнал, что президент США Дональд Трамп не хочет воевать с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на слова посла Исламской республики в Пакистане, опубликованные в газете Dawn. Дипломат заявил: «Мы получили сообщение, что Трамп не заинтересован в военном конфликте с Ираном».

    По его словам, американский лидер дал понять, что не хотел бы эскалации, и попросил Тегеран воздержаться от действий, которые могут затронуть интересы США на Ближнем Востоке.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    @ VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белом доме стартовала встреча президента США Дональда Трампа с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо.

    Мачадо ранее заявила о готовности передать Трампу свою Нобелевскую премию мира, передает РИА «Новости».

    Ранее Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу.

    В США заявили об отсутствии поддержки у Мачадо в Венесуэле.

    NYT привела примеры продажи медали Нобелевской премии

    @ Science Museum/PERD1/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Медали Нобелевской премии, несмотря на запрет Нобелевского комитета передавать награду, неоднократно продавались на аукционах, достигая рекордных цен, сообщает The New York Times.

    Нобелевская медаль, несмотря на запрет Нобелевского комитета на передачу или продажу награды, неоднократно становилась лотом на аукционах, пишет The New York Times.

    Например, в 2022 году российский журналист Дмитрий Муратов (внесен в список иноагентов в России) продал свою медаль за рекордные 103,5 млн долларов, чтобы собрать средства для помощи украинским детям-беженцам. В 2014 году Джеймс Уотсон, один из открывателей структуры ДНК, выручил за свою медаль более 4 млн долларов.

    Вопрос о праве распоряжения Нобелевской премией вновь стал предметом обсуждения после заявления лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Она предложила поделиться своей премией с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что комитет запрещает аннулировать, делить или передавать награду. Тем не менее история знает случаи, когда медали продавались на аукционах за значительные суммы.

    Среди других известных продаж – медаль Фрэнсиса Крика, коллеги Уотсона, которая ушла за 2 млн долларов, а также премия мира 1936 года, врученная аргентинскому министру иностранных дел Карлосу Сааведре Ламасу, которая была продана за 1,1 млн долларов. Однако не все попытки продажи были столь успешными: медаль Джона Нэша в 2019 году ушла менее чем за 1 млн долларов, а лот Кеннета Уилсона в 2016 году не достиг минимального порога в 450 тыс. долларов.

    Ранее оппозиционер из Венесуэлы Мария Корина Мачадо передала Дональду Трампу свою Нобелевскую медаль мира во время визита в Белый дом.

    Нобелевский комитет заявил, что Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать другому лицу.

    Трамп объявил о завершении формирования Совета мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о сформированном Совете мира в Газе.

    «Огромная честь для меня сообщить о создании Совета мира. Его состав будет объявлен в ближайшее время», – написал американский лидер в своей соцсети.

    Он сделал это объявление через день после того, как его спецпредставитель Стивен Уиткофф заявил о начале второго этапа мирного плана по Газе. Он ориентирован на  демилитаризацию, технократическое управление и восстановление сектора Газа.

    Движение ХАМАС поддержал создание комитета по управлению Газой. Правительство Израиля согласилось на начало второго этапа, сообщил портал Eunews.it. Там указали, что, по словам Уиткоффа, второй этап начнется с «полной демилитаризации и реконструкции Газы, в первую очередь с разоружения всего несанкционированного персонала».

    Очень мало известно о другом ключевом аспекте второго этапа: развертывании международных сил безопасности в секторе, говорится в материале портала. Европейский союз заявил, что «готов продолжать поддерживать мир в Газе с помощью своих гуманитарных инструментов, инструментов безопасности, дипломатических инструментов и инструментов сотрудничества».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом. В январе США сообщили о формировании палестинского комитета для управления Газой.

    Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии, заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    По словам Полянского, «критика внутри есть, но она приглушенная», а в случае обострения ситуации «Евросоюз в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность».

    Полянский подчеркнул, что подобное поведение подрывает европейские заявления о приверженности принципам, передает РИА «Новости».

    Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, а за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Норвежские политики осудили передачу нобелевской медали Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    «Нет никаких сомнений в том, что Нобелевская премия мира по-прежнему принадлежит ей», – заявил лидер Христианской народной партии Даг-Инге Ульстейн, его слова приводит NRK, передает ТАСС.

    По его словам, премия была вручена Мачадо, и несмотря на то, что медаль теперь находится у Трампа, принадлежность награды не вызывает вопросов.

    Лидер Партии центра Трюгве Шлагсволл Ведум отметил, что Трамп, принимая медаль, выглядит как «типичный персонаж», который «украшает себя чужими наградами и пользуется трудами других». Руководитель Партии «зеленых» Арильд Хермстад назвал поведение Трампа мафиозным и обвинил его в вымогательстве награды у лауреата, находящегося в сложной ситуации.

    Профессор политологии университета Осло, бывшая госсекретарь МИД Норвегии Янне Хааланд Матлари назвала происходящее шокирующим фактом. По ее мнению, «это полное неуважение к награде с ее стороны, премию нельзя просто так отдать». Она подчеркнула, что Мачадо проявила пренебрежение к комитету и значимости премии, «отдавая ее так, будто это товар, который можно использовать в переговорах с Трампом». Матлари добавила, что Трамп должен предоставить Мачадо какую-либо должность в Венесуэле в ответ.

    Накануне лидера венесуэльской оппозиции Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

    Ранее Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать Премию мира Трампу.

