Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту

Дробницкий: Применение армии в Миннесоте грозит Трампу импичментом

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Закон о восстании, которым Трамп угрожает протестующим в Миннесоте, говорит, что президент может использовать ополчение или армию, если считает, что незаконные действия против власти делают невозможным соблюдение законов США. Но так называемое глубинное государство будет защищать институты своего политического класса. Поэтому с большой долей вероятности окружной суд Миннесоты издаст временный запрет на задействование силового сценария», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Пока дело дойдет до Верховного суда, пройдет много времени. Если Трамп в этот момент нарушит запрет, то Конгресс обрушит на него всю свою мощь, может дойти даже до импичмента. Усложняет задачу Трампу и то, что местные власти выступают против ввода армии и частично сочувствуют протестующим. Губернатор Миннесоты Тим Уолц призвал президента «снизить накал страстей», «прекратить кампанию мести». Демонстрантам же он предложил «высказываться громко и настойчиво, но мирно», – напомнил спикер.

«Все случаи использования войск внутри США происходили во время гражданских войн и в эпоху борьбы за гражданские права. Во втором случае военные подключались при полном согласии местных властей. Но что сейчас скажет Трамп американцам? Причислит Уолца к протестующим?», – подчеркнул аналитик.

«Кроме того, у администрации президента вряд ли есть планы по второму этапу операции – после ввода армии в Миннесоту. Если учесть, что для блокировки такого количества улиц потребует практически миллионная армия, я с трудом представляю, как это может быть технически реализовано», – признался собеседник.

«Впрочем, ситуация дает Белому дому возможность «протащить» в Конгресс нужные ему статьи финансирования бюджета. Если Трамп инициирует среди законодателей обсуждения по поводу уточнения полномочий президента на региональном уровне, вопрос станет приоритетным, а внимание к бюджетному треку снизится», – указал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года в ответ на растущую напряженность между протестующими и федеральными служащими в Миннеаполисе, передает NBC News.

Его предупреждение прозвучало всего через несколько часов после того, как в среду вечером в Миннеаполисе федеральный офицер выстрелил мужчине в ногу при попытке остановить его автомобиль. Протесты против федеральных иммиграционных операций вспыхнули после убийства Рене Николь Гуд сотрудником Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Джонатаном Россом.

«Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных провокаторов и мятежников от нападок на патриотов из ICE, которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я приму закон о восстании, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец беспределу, происходящему в этом некогда великом штате», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что у Трамп «есть конституционные полномочия» для использования армии или ополчения. В свою очередь власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США.