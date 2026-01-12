Миллиардер из США пожертвовал 10 тыс. долларов убившему женщину в Миннеаполисе

Tекст: Вера Басилая

Американский миллиардер и руководитель Pershing Square Билл Экман пожертвовал 10 тыс. долларов офицеру ICE Джонатану Россу, передает РИА «Новости».

По данным платформы GoFundMe, это стало самым крупным пожертвованием на странице, созданной три дня назад для поддержки Росса, чей выстрел привел к гибели женщины-водителя на протестах в Миннеаполисе.

Экман отметил, что поддержал сбор, поскольку вина Росса не доказана, и заявил о намерении помочь и семье погибшей Рене Николь Гуд, однако сбор для них к этому моменту был уже закрыт.

Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм на прошлой неделе объявила о масштабной иммиграционной операции в Миннесоте, для которой в регион направили около 2 тыс. офицеров. На следующий день, по словам помощницы министра Тришии Маклафлин, во время операции ICE вспыхнули беспорядки, одна из протестующих попыталась наехать на сотрудников, после чего офицер открыл огонь. Нападавшая была смертельно ранена.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал действия сотрудников ICE и пообещал усилить меры для обеспечения порядка. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей резко осудил действия федеральных сил, а губернатор штата Тим Уолц распорядился привести национальную гвардию в состояние повышенной готовности.

В Соединенных Штатах прошли масштабные протесты из-за убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд. Инцидент произошел во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе, когда женщина находилась в своем автомобиле.

