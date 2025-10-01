Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников
В Центре цифровой экспертизы Роскачества предложили защищаться от мошенников с нейросетями с помощью кодовых фраз и цифровой гигиены.
Советы по противодействию мошенникам, использующим дипфейк-технологии и нейроботы, дал Центр цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА «Новости». Эксперты организации заявили: «Дипфейк-технологии и нейроботы достигли уровня, когда по голосу или видео в реальном времени уже сложно отличить имитацию от реального человека. Для защиты от новых угроз стоит вернуться к практике использования кодовых фраз. Создание с близкими людьми секретного 'пароля' – простой и чрезвычайно эффективный метод».
В Роскачестве подчеркнули, что персональный пароль должен быть неочевидным и известным только участникам общения. Такой подход позволяет легко разоблачить мошенника, даже если он имитирует голос знакомого и просит совершить срочный перевод, отметили специалисты.
Также эксперты советуют применять «цифровой детокс» – делать короткую паузу перед принятием решения, чтобы избежать эмоционального давления. Важной рекомендацией стало задание себе контрольных вопросов, а также смена канала связи – например, перезвонить по официальному номеру банка или связаться с родственником через другой мессенджер.
В организации напомнили, что нельзя сообщать свои настоящие имя и дату рождения при телефонных опросах, а к вопросам о банках следует относиться с особой осторожностью. Социальные сети специалисты назвали «золотой жилой» для мошенников, порекомендовав ограничить доступ к персональной информации и использовать двухфакторную аутентификацию.
