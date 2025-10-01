Эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Советы по противодействию мошенникам, использующим дипфейк-технологии и нейроботы, дал Центр цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА «Новости». Эксперты организации заявили: «Дипфейк-технологии и нейроботы достигли уровня, когда по голосу или видео в реальном времени уже сложно отличить имитацию от реального человека. Для защиты от новых угроз стоит вернуться к практике использования кодовых фраз. Создание с близкими людьми секретного 'пароля' – простой и чрезвычайно эффективный метод».

В Роскачестве подчеркнули, что персональный пароль должен быть неочевидным и известным только участникам общения. Такой подход позволяет легко разоблачить мошенника, даже если он имитирует голос знакомого и просит совершить срочный перевод, отметили специалисты.

Также эксперты советуют применять «цифровой детокс» – делать короткую паузу перед принятием решения, чтобы избежать эмоционального давления. Важной рекомендацией стало задание себе контрольных вопросов, а также смена канала связи – например, перезвонить по официальному номеру банка или связаться с родственником через другой мессенджер.

В организации напомнили, что нельзя сообщать свои настоящие имя и дату рождения при телефонных опросах, а к вопросам о банках следует относиться с особой осторожностью. Социальные сети специалисты назвали «золотой жилой» для мошенников, порекомендовав ограничить доступ к персональной информации и использовать двухфакторную аутентификацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили число краж у молодежи вдвое в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.