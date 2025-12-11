ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов

Tекст: Ольга Иванова

Послы стран Евросоюза начали письменную процедуру принятия решения о «долгосрочном замораживании» российских активов, заблокированных после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС. Обычно этот вопрос пересматривается раз в полгода, однако сейчас речь идет о заморозке на несколько лет.

В документе датского председательства подчеркивается, что процедура запускается по решению Комитета постоянных представителей при ЕС на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, применяемой в экстренных случаях по принципу квалифицированного большинства.

Как ранее сообщал Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что переход к долгосрочной заморозке активов поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию этих средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Ранее Бельгия выражала сомнения относительно правомерности подобных мер.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.