Долина дала первый концерт после скандала с квартирой

Долина спела «Три белых коня» хором с публикой в Наро-Фоминске

Tекст: Валерия Городецкая

Певица вышла на сцену с обновленной авторской аранжировкой знаменитой композиции, передает РИА «Новости». Перед началом номера она поделилась своими мыслями об этой песне. «Эта песня уже стала таким нашим добрым другом, появляясь не только в праздник, а, наверное, сопровождая нас всю нашу жизнь – как близкий друг, как подружка», – сказала Долина.

Во время исполнения знакомый мотив быстро подхватил весь зал.

На ваш взгляд Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной? В пользу Долиной

Не в пользу Долиной

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Напомним, сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной остались в финальной версии новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», несмотря на скандал с квартирой. Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Ларису Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист, а также заявил о необходимости полного бойкота концертов артистки.

Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».