Долина дала первый концерт после скандала с квартирой
Долина спела «Три белых коня» хором с публикой в Наро-Фоминске
Народная артистка России Лариса Долина исполнила песню «Три белых коня» вместе с залом во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске на первом после скандала с ее квартирой концерте.
Певица вышла на сцену с обновленной авторской аранжировкой знаменитой композиции, передает РИА «Новости». Перед началом номера она поделилась своими мыслями об этой песне. «Эта песня уже стала таким нашим добрым другом, появляясь не только в праздник, а, наверное, сопровождая нас всю нашу жизнь – как близкий друг, как подружка», – сказала Долина.
Во время исполнения знакомый мотив быстро подхватил весь зал.
Напомним, сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной остались в финальной версии новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», несмотря на скандал с квартирой. Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Ларису Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист, а также заявил о необходимости полного бойкота концертов артистки.
Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».