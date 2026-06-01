В День защиты детей Путин наградил многодетных родителей

Tекст: Дарья Григоренко

Президент вручил высшие знаки отличия матерям и отцам девяти больших семейств. Мероприятие прошло в очном формате, ранее награждение проводилось по видеосвязи из-за ограничений по коронавирусу, передает ТАСС.

Звание «Мать-героиня» получила француженка Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десять детей. Ее семья перебралась в Москву в 2015 году. Также награды удостоились Александра Палютина, Наталья Автаева, Бурлият Меджидова, Сима Каркусова и Татьяна Колотун, растящие от десяти до 15 наследников.

Орден «Родительская слава» достался семьям Николая и Елены Соловьевых с десятью детьми, Юрия и Ольги Власовых с восемью детьми, а также чете Михаила и Евгении Дерягиных. Эта награда учреждена в 2008 году для родителей семерых и более малышей.

Статус матери-героини присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Соответствующий указ об учреждении звания и ордена подписан главой государства в 2022 году.

В апреле президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» пяти жительницам разных регионов России.

В прошлом году глава государства провел встречу с многодетными родителями в формате видеоконференции.