Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Путин поручил построить и запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил Газпрому и правительству до 2030 года построить и ввести в эксплуатацию газопровод Волхов – Мурманск.
Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» и правительству до 2030 года построить и ввести в эксплуатацию газопровод Волхов – Мурманск, сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.
Проект предусматривает финансирование за счет внебюджетных средств, а завершение строительства должно быть обеспечено совместно с правительствами Мурманской области и Республики Карелия.
Доклад президенту по данному вопросу должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года, затем – ежегодно.
Сейчас почти вся Мурманская область использует мазут для отопления, и газификация в регионе фактически отсутствует. Оценочная стоимость строительства газопровода превышает 300 млрд рублей. Длина будущей магистрали составит более 800 километров, а ее пропускная способность – 40 млрд куб. м газа в год.
Новый газопровод должен обеспечить газом проект по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ», а также промышленных и бытовых потребителей Карелии и Мурманской области.
Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики.