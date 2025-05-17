Путин поручил построить и запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» и правительству до 2030 года построить и ввести в эксплуатацию газопровод Волхов – Мурманск, сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.

Проект предусматривает финансирование за счет внебюджетных средств, а завершение строительства должно быть обеспечено совместно с правительствами Мурманской области и Республики Карелия.

Доклад президенту по данному вопросу должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года, затем – ежегодно.

Сейчас почти вся Мурманская область использует мазут для отопления, и газификация в регионе фактически отсутствует. Оценочная стоимость строительства газопровода превышает 300 млрд рублей. Длина будущей магистрали составит более 800 километров, а ее пропускная способность – 40 млрд куб. м газа в год.

Новый газопровод должен обеспечить газом проект по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ», а также промышленных и бытовых потребителей Карелии и Мурманской области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики.