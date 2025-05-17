Путин поручил создать модель Трансарктического коридора

Путин поручил до августа разработать модель Трансарктического коридора

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и госкорпорации «Росатом» до августа 2024 года разработать модель формирования Трансарктического транспортного коридора, который свяжет Петербург и Владивосток через Архангельск, сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.

К работе должны быть привлечены комиссия Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО «Судостроительный комплекс »Звезда», заинтересованных грузоотправителей», Также Путин обязал правительство представить до сентября предложения по развитию и модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей для коридора, рассмотрев возможность строительства новых верфей и определив потенциальные площадки для их размещения.

Кроме того, президент поручил обеспечить строительство нового аэропорта в бухте Ефремова на полуострове Таймыр для агломерации Диксон в 2027–2029 годах. Этот проект включен в комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктики.

Поручено также рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики; доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 июня 2025 года. Ответственность за выполнение поручения возложена на главу правительства Михаила Мишустина и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Еще одно важное поручение касается строительства и запуска до 2030 года магистрального газопровода Волхов – Мурманск, которое должны реализовать «Газпром» и правительство России совместно с регионами. Первый доклад по этому проекту президенту должен быть представлен до 1 июля 2025 года.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала об основных приоритетах развития Арктической зоны России.