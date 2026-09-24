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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 17:51 • Новости дня

    Токаев объявил день траура из-за гибели моряков на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 25 сентября днем общенационального траура после трагической гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Руководитель республики подписал соответствующий документ после происшествия, передает РИА «Новости». «Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в республике Казахстан объявлен общенациональный траур», – отметили в пресс-службе президента.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Военно-морские силы республики начали данные плановые маневры в начале сентября.

    23 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика

    Мать Сергея Соседова: Критик умер в результате тяжелой травмы головы

    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в результате тяжелой травмы головы, полученной при случайном падении в здании отеля, об этом рассказала его мать Антонина.

    О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.

    Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

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    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине

    Киев заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине

    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

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    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

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    24 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной

    Биолог Воробьев: Осень – время борьбы с будущими слизнями на дачном участке

    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Осеннее исчезновение слизней с дачных участков обманчиво, ведь с конца августа вредители откладывают яйца, из которых весной появится новое поколение, поэтому сейчас важно отыскать кладки под досками, ведрами и другими укрытиями и уничтожить их, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя, как дачникам уберечь участки от расплодившихся моллюсков в следующем сезоне.

    «Осенью слизни готовятся к зимовке. Как и все холоднокровные организмы, слизни зависят от температуры окружающей среды, поэтому чем прохладнее, тем менее они активны и тем реже их можно увидеть на садовом участке. Но это мнимое спокойствие. Примерно с конца августа у них начинается откладывание яиц, из которых в следующем году появятся новые особи», – пояснил Воробьев.

    По словам агронома, со взрослыми слизнями сейчас бороться уже практически не приходится, поскольку их почти не осталось. Зато самое время заняться их будущим потомством. Яйца слизней похожи по размеру на красную икру, только белого цвета. Такие шарики можно обнаружить под бочкой, давно стоящим ведром, доской, куском линолеума и любым другим укрытием, в котором вредители прячутся от непогоды.

    «Сейчас на даче нужно поднимать все, что лежит на земле. Если вы увидите кладку, а в ней обычно от 20 до 30 яиц, их нужно собрать и уничтожить любым доступным способом. Можно засыпать солью, залить уксусом или кипятком, а можно просто сжечь. Так что сейчас самое время для будущей борьбы со слизнями, точнее, с их еще не родившимся потомством», – поясняет биолог.

    Если сейчас не проделать эту работу, то весной, как только потеплеет, слизни начнут выбираться наружу. Для средней полосы России это ориентировочно вторая половина мая. Сначала появятся только что вылупившиеся особи длиной от сантиметра до полутора. Они могут быть не коричневого, а сероватого цвета, поэтому на фоне земли их будет труднее заметить, чем взрослых коричневых слизней, однако собирать их все равно необходимо, чтобы уберечь будущий урожай.

    «Основной способ борьбы, к сожалению, механический. Есть химикаты на основе метальдегида и фосфата железа, так называемые голубые гранулы. Но они действуют только тогда, когда слизень натыкается на них и пытается попробовать на вкус, тут-то и наступает его гибель. Засыпать весь участок этими гранулами нереально. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, вредно для экологии. Поэтому если вы знаете места, куда приходят слизни, там можно насыпать гранулы, но химикаты нужно как-то защитить от дождя», – рассказывает Воробьев.

    Собранных вручную вредителей агроном советует складывать в какую-нибудь емкость. Обычно для этого используют бутылки из-под молока с широким горлом. Как только бутылка наполнится, в нее нужно насыпать соль, встряхнуть и отправить в мусорный контейнер. Под действием соли слизни растворяются и больше не представляют опасности.

    Ранее заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что испанский слизень уже прижился в России и бороться с ним придется постоянно. Среди наиболее действенных методов он назвал ручной сбор в перчатках, ловушки с пивом, а также разложенные на участке куски картона или линолеума, под которыми вредители прячутся днем. Он предупредил, что раздавленных слизней нельзя оставлять на участке, поскольку они являются каннибалами и поедают погибших сородичей.

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    24 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике

    ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике

    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Машины, которые выпускает ОАК, отличаются от самолетов начала спецоперации на Украине, поскольку Су-57 непрерывно развивается с учетом опыта участия в боевых действиях, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    Отмечается, что новый технический облик истребителя позволит расширить круг задач, для которых привлекается этот тип самолетов. Заложенные в комплекс вооружения перспективные возможности дают возможность применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач, включая поражение воздушных, наземных и морских целей круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале месяца российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку авиасалона в Египте.

    В начале сентября была раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    23 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни, сообщили в его окружении.

    Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства. По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия произошла после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

    Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

    Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. За свою долгую карьеру Соседов работал в газете «Вечерняя Москва» и выступал музыкальным обозревателем в различных крупных изданиях.

    Наибольшую популярность критику принесло активное участие в телевизионных проектах. Он оценивал участников шоу «X Factor» на Украине, а также судил исполнителей в популярных российских программах «Суперстар!» и «Ты – суперстар!».

    В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

    В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.

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    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Ученым не хватило ума понять решение проблемы Навье-Стокса ИИ-агентами

    ИИ от OpenAI решил задачу Навье-Стокса, но ученые не поняли доказательство

    Ученым не хватило ума понять решение проблемы Навье-Стокса ИИ-агентами
    @ C. Fukushima and J. Westerweel, Technical University of Delft, The Netherlands/wikipedia.org

    OpenAI объявила о решении проблемы Навье – Стокса с помощью искусственного интеллекта. Ученые не сомневаются в корректности результата, но пока не понимают сути решения – подготовленная ИИ работа на 166 страницах оказалась для них крайне сложна.

    Математик Оксфордского университета Джеймс Мейнард рассказал, что исследователям пока трудно понять идеи, лежащие в основе доказательства. Его коллега из Брауновского университета Хавьер Гомес-Серрано полагает, что работа способна продвинуть науку, но для этого ее необходимо серьезно переработать. По его оценке, нынешний текст почти ничего не объясняет читателю, сообщает NPR. «Эта статья написана не для людей», – говорит ученый.

    Уравнения Навье-Стокса математически описывают движение и поведение жидкостей – от порывов ветра до бурных океанских течений. Они используются уже почти два столетия с надежными результатами, но почему работают – остается загадкой. Ученые стремятся проверить эти уравнения на пределе их возможностей и посмотреть, смогут ли их предсказания достичь критической точки, когда они будут описывать сценарий, не имеющий смысла в реальном мире. Подтверждая важность уравнения, Институт математики Клэя в 2000 году включил задачу Навье-Стокса в список шести проблем тысячелетия, а приз за их решение составил 1 млн долл.

    Для работы над проблемой Навье – Стокса OpenAI задействовала около 10 тыс. ИИ-агентов. Вычисления продолжались 88 часов, за которые модель сгенерировала примерно 130 млрд токенов – единиц текста и символов. Стоимость такой работы оценивается в 6–10 млн долл., исходя из публичных тарифов наиболее продвинутой доступной модели OpenAI.

    Математики в основном не сомневаются в корректности результата OpenAI. Помимо рукописи компания представила формализацию доказательства на языке Lean, предназначенном для компьютерной проверки математических рассуждений. По словам Гомеса-Серрано, код успешно прошел проверку, что стало основанием для доверия к доказательству.

    Однако проверка правильности не решает проблему понимания. Как пояснил Гомес-Серрано, статья не показывает, какие части рассуждения являются ключевыми, какие – стандартными и как полученные идеи можно применять в других исследованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа лауреатов Филдсовской премии опубликовала открытое письмо об угрозе нейросетей для фундаментальной науки. Нейросетевая модель Claude от компании Anthropic за 11 суток перевела сложнейшее математическое доказательство в компьютерный код. Компания OpenAI в начале сентября представила новую мощную модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

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    24 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Соседов был жив, когда его увозила скорая помощь

    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов находился в сознании по пути в больницу после падения с лестницы в Нерюнгри в Якутии, где его экстренно прооперировали, однако спасти не смогли.

    Организатор регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026» Виктор Беззубов рассказал РИА «Новости» подробности трагедии, случившейся накануне с Сергеем Соседовым.

    Музыкальный критик и журналист скончался в возрасте 58 лет после несчастного случая в гостинице Нерюнгри, куда он приехал для участия в конкурсе.

    «Меня позвали, когда это все случилось. Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали», – сообщил Беззубов.

    По словам организатора, глава города оперативно созвал консилиум врачей. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако спасти жизнь пациента не удалось.

    Точные обстоятельства падения пока остаются невыясненными. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда Соседов поскользнулся или споткнулся, после чего упал навзничь, ударившись затылком, добавил Беззубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении критика с лестницы.

    Мать журналиста назвала причиной смерти тяжелую травму головы.

    Семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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