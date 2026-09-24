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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 17:57 • Новости дня

    Звезда «Бумера» Коновалов получил штраф за драку в фитнес-клубе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Звезду фильма «Бумер» Максима Коновалова оштрафовали за участие в потасовке со столичным профессором-культурологом.

    Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тыс. рублей актера Максима Коновалова за драку в фитнес-клубе, передает ТАСС. Аналогичное наказание получил второй участник инцидента – 70-летний профессор-культуролог Чеслав Далецкий.

    «Мировой судья района Бибирево города Москвы 23 сентября 2026 года признал виновными в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ Далецкого Ч. Б. и Коновалова М. В. Суд назначил каждому штраф по 10 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Суд установил, что вечером между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Один из участников толкнул другого в грудь, а тот в ответ ударил оппонента по голове. В результате мужчина упал и повредил колено. В пресс-службе добавили, что оба фигуранта дела отрицали факт нанесения ударов.

    Максим Коновалов известен ролями в театре и кино. Широкую популярность ему принес образ Лехи (Киллы) в криминальной драме «Бумер» 2003 года. Позднее он вернулся к этой роли в продолжении фильма, а также снимался в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Глухарь».

    В июле суд анонсировал штраф для актера Николая Фоменко за уклонение от административного наказания.

    Весной футболист Федор Смолов принес извинения в московском суде за драку в кафе.

    В прошлом году мировой судья оштрафовал актера Дмитрия Дюжева на 10 тыс. рублей.

    23 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика

    Мать Сергея Соседова: Критик умер в результате тяжелой травмы головы

    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в результате тяжелой травмы головы, полученной при случайном падении в здании отеля, об этом рассказала его мать Антонина.

    О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.

    Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни, сообщили в его окружении.

    Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства. По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия произошла после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

    Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

    Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. За свою долгую карьеру Соседов работал в газете «Вечерняя Москва» и выступал музыкальным обозревателем в различных крупных изданиях.

    Наибольшую популярность критику принесло активное участие в телевизионных проектах. Он оценивал участников шоу «X Factor» на Украине, а также судил исполнителей в популярных российских программах «Суперстар!» и «Ты – суперстар!».

    В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

    В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.

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    24 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Соседов был жив, когда его увозила скорая помощь

    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов находился в сознании по пути в больницу после падения с лестницы в Нерюнгри в Якутии, где его экстренно прооперировали, однако спасти не смогли.

    Организатор регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026» Виктор Беззубов рассказал РИА «Новости» подробности трагедии, случившейся накануне с Сергеем Соседовым.

    Музыкальный критик и журналист скончался в возрасте 58 лет после несчастного случая в гостинице Нерюнгри, куда он приехал для участия в конкурсе.

    «Меня позвали, когда это все случилось. Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали», – сообщил Беззубов.

    По словам организатора, глава города оперативно созвал консилиум врачей. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако спасти жизнь пациента не удалось.

    Точные обстоятельства падения пока остаются невыясненными. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда Соседов поскользнулся или споткнулся, после чего упал навзничь, ударившись затылком, добавил Беззубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении критика с лестницы.

    Мать журналиста назвала причиной смерти тяжелую травму головы.

    Семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    23 сентября 2026, 22:50 • Новости дня
    Семья Соседова объявила, что критика похоронят на Перепечинском кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкального критика Сергея Соседова, скончавшегося на 59-м году жизни после несчастного случая, похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, объявила его семья.

    Прощание с известным журналистом состоится в столице, передает РИА «Новости». Родственники погибшего уточнили, что точная дата доставки тела в Москву пока остается неизвестной.

    «Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    В конце прошлого года критик предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

    Летом 2025 года обозреватель назвал невозможным повторение прежних достижений группы «Тату».

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    23 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Ксения Собчак призналась, что давно знала о стрельбе, которую рэпер Джиган устроил в своем доме, но скрывала это.

    Телеведущая не стала раскрывать подробности инцидента, сославшись на уважение к экс-супруге рэпера Оксане Самойловой, передает «Газета.Ru». «Мы давно об этом знали – держали в тайне из уважения к Оксане. Но скоро вы все узнаете в нашем интервью», – заявила она.

    Напомним, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже рэпера.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.

    Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.

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    23 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мосгорсуд признал законным заочный арест актера Трескунова

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд подтвердил законность заочного ареста актера Семена Трескунова (признан иноагентом в России), которого обвиняют в невыполнении обязанностей иностранного агента.

    «Апелляционной инстанцией Московского городского суда 23 сентября 2026 года оставлено без изменения постановление Тимирязевского районного суда города Москвы об избрании в заочном порядке меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Трескунова Семена Алексеевича», – заявили в пресс-службе суда, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, артист не ставил соответствующую маркировку на своих публикациях в социальных сетях. За это он дважды в течение года привлекался к административной ответственности, но продолжал игнорировать требования закона.

    Минюст России внес Семена Трескунова в список иноагентов в марте 2024 года. В августе 2026 года актера объявили в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября уголовное дело против актера передали в московский суд.

    В августе Министерство внутренних дел России объявило Семена Трескунова в розыск.

    Весной столичная прокуратура инициировала уголовное преследование артиста из-за отсутствия специальной маркировки в публикациях.

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    24 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой

    Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с Александриной Питиримовой

    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский актер Никита Кологривый подтвердил расставание с женой Александриной Питиримовой, отметив, что продолжает финансово обеспечивать бывшую супругу и ее семью.

    Кологривый официально объявил о разрыве с супругой Александриной Питиримовой в эфире программы Иды Галич. Кологривый подчеркнул, что продолжает финансово поддерживать бывшую жену и ее родственников, пишет «Московский Комсомолец».

    «Для меня понятие «алименты» чуждо, я уверен, что его вообще не должно существовать. Если ты взял на себя обязательства, то, даже уходя, обязан обеспечить полную безопасность семьи, чтобы у окружающих не возникало претензий», – признался артист. Он добавил, что сохранил теплые чувства к матери своего ребенка и не исключает воссоединения семьи в будущем.

    Ранее актер избегал прямых ответов на вопросы о личной жизни, однако сейчас дал понять, что свободен и не планирует новых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа актер официально вошел в состав труппы МХАТ имени Горького.

    Весной 2024 года артист устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. За это нарушение общественного порядка суд назначил ему арест на семь суток.

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    23 сентября 2026, 22:22 • Новости дня
    Адвокат Джигана опроверг слухи об угрозах артиста своим детям

    Tекст: Ольга Иванова

    Адвокат рэпера Дениса Устименко, известного как Джиган, категорически опроверг слухи, что артист угрожал собственным детям.

    Сообщения о неадекватном поведении музыканта являются ложью и провокацией, передает РИА «Новости». «Это ложь и провокация. Утверждения, что он якобы кому-то угрожал и тем более представляет опасность для детей, не соответствуют действительности», – заявил адвокат Сергей Жорин.

    По словам юриста, распространяемая в интернете информация о стрельбе, устроенной артистом, не соответствует действительности. Жорин подчеркнул, что фотографии, появившиеся в публичном доступе, были сделаны во время съемок музыкального клипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже артиста.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.

    Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.

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    23 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Продюсер Вайнштейн получил 15 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии

    NYT: Продюсер Вайнштейн получил 15 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии

    Tекст: Денис Тельманов

    Голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил 15 лет лишения свободы по делу о принуждении к действиям сексуального характера бывшей ассистентки, пишет газета New York Times (NYT).

    Суд в Нью-Йорке приговорил 74-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы по обвинению в преступлении сексуального характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT. «Бывший голливудский магнат Харви Вайнштейн, чье падение дало толчок движению #MeToo, в среду был приговорен к 15 годам тюремного заключения за преступление сексуального характера», – отмечает издание.

    Это решение завершило многолетнее уголовное разбирательство против продюсера в штате Нью-Йорк. Сторона обвинения требовала 20 лет лишения свободы, тогда как защита настаивала на девяти годах.

    В 2020 году Харви Вайнштейна уже приговаривали к 23 годам тюрьмы, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений.

    На повторном процессе в июне 2025 года его признали виновным только в принуждении к действиям сексуального характера экс-ассистентки Мириам Хейли.

    Обвинения в изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн присяжные не согласовали, и прокуратура Манхэттена закрыла это дело.

    Дело Харви Вайнштейна стало одним из самых резонансных в истории Голливуда. Десятки женщин, включая мировых звезд, обвинили основателя студии Miramax в сексуальном насилии.

    Сам продюсер все обвинения отрицал, заявляя, что контакты происходили по обоюдному согласию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне этого года суд Нью-Йорка снял с кинопродюсера часть обвинений в изнасиловании.

    Годом ранее жюри присяжных признало Харви Вайнштейна виновным в насилии над бывшей помощницей.

    В апреле 2024 года апелляционная инстанция отменила первоначальный обвинительный приговор.

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    24 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Погибший в Якутии Соседов приехал в республику для участия в конкурсе красоты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Скончавшийся музыкальный критик и журналист Сергей Соседов приехал в Якутию для работы председателем жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

    На странице мероприятия в социальной сети было опубликовано видеообращение, записанное им перед началом конкурса, передает РИА «Новости».

    «Я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, рассказчика, человека, который хочет узнать, как живет этот роскошный край – Якутия. Я там никогда не был», – сказал критик на видео.

    Организаторы также разместили черно-белую фотографию Соседова, сопроводив ее подписью с вопросом, зачем он их покинул. Известно, что 58-летний журналист скоропостижно скончался в результате падения с лестницы.

    Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве и окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Он работал в газете «Вечерняя Москва» и сотрудничал с разными изданиями. Широкую популярность ему принесло участие в телевизионных проектах, таких как шоу «X Factor» на Украине и программы «Суперстар!» и «Ты – суперстар!» на российском телевидении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    Мать журналиста назвала причиной трагедии тяжелую травму головы после падения с лестницы.

    Семья объявила о планах похоронить критика на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    24 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов

    Press LV: Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запланированное на октябрь выступление латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за крайне низких продаж билетов, сообщил латвийский новостной портал Press LV.

    Выступление латвийской исполнительницы должно было состояться в эстонской столице 31 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press LV. Однако мероприятие сорвалось из-за отсутствия зрительского интереса.

    «За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. При таких продажах проведение концерта подобного масштаба экономически невозможно, мы рассчитывали, что интерес публики будет значительно выше», – пояснил организатор мероприятия Максим Милованов.

    В апреле текущего года организаторы отменили концерт Лаймы Вайкуле в Кишиневе по техническим причинам.

    Ранее Эдгард Запашный предложил лишить певицу государственных наград за оскорбления россиян.

    Власти Эстонии до этого запретили выступление российской исполнительницы Клавы Коки в Таллине.

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    24 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Блогер Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить в родительских правах рэпера Джигана и определить место жительства детей с матерью, сообщила адвокат Марина Дубровская.

    Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с исковым заявлением об ограничении родительских прав рэпера Джигана, передает РИА «Новости». Настоящее имя музыканта – Денис Устименко.

    «Сегодня нами был подан иск об ограничении Джигана в родительских правах в отношении всех несовершеннолетних детей», – заявила Дубровская.

    Защитница также добавила, что в исковых требованиях указана просьба определить место жительства детей с матерью. От предоставления дополнительных комментариев сторона Самойловой отказалась.

    Накануне адвокат рэпера опроверг слухи об угрозах артиста своим детям.

    Подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже музыканта.

    Савеловский районный суд Москвы расторг брак супругов в апреле текущего года.

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    24 сентября 2026, 10:53 • Новости дня
    В американском агентстве подтвердили проведение концертов Уэста в Петербурге

    В американском Access Opera подтвердили проведение концертов Уэста в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге планируют провести 10 и 11 октября, сообщил источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнером концертного тура.

    Выступления американского исполнителя, ранее находившиеся под угрозой срыва, могут все же состояться в указанные сроки, передает Ura.Ru.

    «Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», – подчеркнул источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнером концертного тура.

    На сайте организатора Say Agency вновь появились афиши мероприятий. Однако точной уверенности в проведении шоу пока нет из-за отсутствия необходимых документов и согласований с «Газпром Ареной» и городскими властями. Организаторы ранее обещали вернуть деньги за билеты в случае отмены концертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стадион «Газпром Арена» опроверг информацию о планируемых выступлениях зарубежных артистов в октябре.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов.

    Российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    24 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Развлекательную часть конкурса в Якутии решили отменить в память о Соседове

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мероприятие моды и красоты в Нерюнгри начнется с памятного вечера музыкального критика Сергея Соседова, при этом развлекательную программу решили отменить, сообщили в Центре культуры и духовности им. А.С. Пушкина.

    «Будет (вечер памяти) в 18.00 (12.00 мск). В целом (программа конкурса) не изменится, но развлекательной части не будет», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Организатор Виктор Беззубов также сообщил, что концертная программа конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026», председателем жюри которого был Соседов, в связи с его смертью частично сокращена, в частности, не будет выступлений Алисы Мон.

    Кроме того, телевизионный канал НТВ решил показать первый выпуск нового сезона проекта «ВИА Суперстар!» в память о критике. Телеведущий Вадим Такменев пояснил, что передача была снята заранее, поэтому зрители смогут увидеть Сергея Соседова на экранах.

    «Мы никаких изменений не будем вносить ни в монтаж, ни в какой-то накал, который возникает иногда у нас среди членов жюри. А зачем обманывать кого-то? Мы хотим его видеть таким, каким он был. И наслаждаться каждым кадром и воспоминаниями о том, как он провел столько сезонов» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик Сергей Соседов скончался в Якутии на 59-м году жизни.

    Родственники погибшего решили похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства – и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

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    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма

    Украина в очередной раз провозгласила желание ввести «полное, немедленное и безусловное прекращение огня». Но не стоит обманываться – мотивом этому служит вовсе не миролюбие, а колоссальные убытки, которые несет украинский бизнес, и прежде всего из-за морской блокады. Как оцениваются эти потери и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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