Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.0 комментариев
Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну
Суд Нью-Йорка отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну в изнасиловании
Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор в насильственных действиях сексуального характера кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который был вынесен в 2020 году, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Times (NYT), суд постановил, что судья, который вел дело Вайнштейна, допустил ошибку, позволив обвинителям вызвать в качестве свидетелей нескольких женщин, которые заявили, что Вайнштейн применил по отношению к ним насилие, но их показания не были частью выдвинутых обвинений, передает ТАСС.
Судья Дженни Ривер отметил, что злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений только в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями.
Суд подчеркнул, что судебное разбирательство над Вайнштейном было несправедливым.
В 2022 году жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование.
Напомним, в ходе первого процесса в Нью-Йорке Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В ходе второго процесса его оправдали по одному из обвинений, по трем другим присяжные не смогли прийти к единогласному решению. В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.