Вынесен приговор Харви Вайнштейну

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в изнасиловании, приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы.

Вайнштейн признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, которая работала в команде реалити-шоу «Проект Подиум», и в изнасиловании стилистки Джессики Манн, передает РИА «Новости».

По трем другим пунктам его оправдали – в том числе по эпизоду с более серьезным изнасилованием.

Добавим, что дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Обвинение просило приговорить Вайнштейна к 29 годам заключения, защита настаивала на пяти годах, так как «он может не дожить до конца и этого срока».

Присяжные оправдали Вайнштейна по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которому ему грозил пожизненный срок.

Отметим, что Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании, прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках.

В конце февраля присяжные суда в Манхэттене признали Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти.

Скандал с Вайнштейном породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.