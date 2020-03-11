Вайнштейна доставили в суд на кресле-каталке

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании, прибыл в зал суда в Нью-Йорке, где ему вынесут приговор, на кресле-каталке и в наручниках.

Ранее сообщалось, что 67-летнему Вайнштейну провели процедуру по стентированию сердца, передает РИА «Новости».

Кроме того, СМИ стало известно об угрозах Вайнштейна в адрес актрисы Дженнифер Энистон. Из материалов судебного дела американского продюсера, которые приводит издание Mirror, следует, что он угрожал Энистон убийством.

«Убить ее за это», – сказано в тексте, адресованном представителю Вайнштейна.

По данным издания, Вайнштейн решил, что Энистон также заявила на него в правоохранительные органы, однако представитель актрисы опроверг эту информацию.

«Он никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы даже прикоснуться. Дженнифер ни разу не была наедине с ним. Мы ничего не знаем об этом электронном письме, так как нам его не отправляли», – заявил он.

Однако в 2005 году Энистон говорила о неприятной ситуации с Вайнштейном.

На ужине в честь премьеры триллера «Цена измены» продюсер грубо обратился к другу актрисы, чтобы тот освободил место рядом с ней, и весь вечер провел рядом с ней. Также он пытался заставить актрису надеть платье бренда его жены, однако Энистон отказалась.

Продюсеру огласят приговор в среду, кинодеятелю грозит до 29 лет тюрьмы за принуждение к сексу и изнасилование.

В конце февраля присяжные суда в Манхэттене признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. После суда продюсера доставили в больницу с жалобами на боли в груди.

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. Скандал породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.