Запашный предложил лишить Макаревича и Вайкуле госнаград

Запашный призвал лишить Макаревича и Вайкуле российских званий и наград

Tекст: Денис Тельманов

На заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству директор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный высказался за лишение государственных званий артистов, уехавших за границу и оскорбляющих Россию, сообщает РИА «Новости». В числе таких артистов он назвал музыканта Андрея Макаревича* и певицу Лайму Вайкуле.

Запашный отметил, что Лайма Вайкуле, обладательница ордена Дружбы, разжигает конфликты между русскими и другими народами, в то время как сам орден символизирует дружбу народов. Он также выразил мнение, что Андрей Макаревич*, признанный в России иноагентом, неоднократно оскорблял российское население и уже не воспринимается народом всерьез.

По мнению Запашного, артисты, оставаясь обладателями российских наград, продолжают транслировать это на Западе, что является неправильным. Он подчеркнул необходимость разработки механизма лишения государственных званий для таких случаев.

Ранее министерство юстиции России включило основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов. В качестве источников финансирования указывалась Украина, а также упоминалась его политическая деятельность. Музыкант пытался оспорить это в Верховном суде РФ, однако ему было отказано в рассмотрении жалобы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвийская певица Лайма Вайкуле лишилась своей доли в российской компании «Лайма-Люкс Рус» по решению суда. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.