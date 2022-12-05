Захарова высмеяла слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой «содержали всю страну»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.

«Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – прокомментировала дипломат слова певицы в своем Telegram.

Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) заявила, что часто ее гонорары за ее концерты были очень скромными. По ее словам, за одну из пластинок она получила 137 рублей, альбом разошелся тиражом 20 млн экземпляров по два-три рубля за штуку.

Вайкуле пошутила, что своим трудом она приносила большой доход СССР. Подобным образом Алла Пугачева, которую Вайкуле назвала главной звездой в стране, «содержала Россию».

Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Певица начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».

Вайкуле в свою очередь в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.