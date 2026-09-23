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Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по людям
Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по охране дома
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой рэпера Джигана по сотрудникам в собственном доме.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале в Мах возмутилась отсутствием правовых последствий для рэпера Джигана после сообщений о стрельбе по персоналу в его доме.
По данным СМИ, инцидент произошел летом, однако огласку получил только сейчас. Сообщают, что рэпер удерживал сотрудников, стрелял им по ногам и угрожал убийством.
«Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве, и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов», – заявила Мизулина.
Она также поинтересовалась, проводилась ли официальная проверка, изымалось ли оружие и выяснялись ли обстоятельства получения разрешения на его хранение. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что если дети артиста стали свидетелями конфликта, ситуацию должны оценить органы опеки.
«Где вообще гарантии, что, вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы? Кроме того, много вопросов и к органам опеки – если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики», – написала Мизулина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне слухов о стрельбе по прислуге Джиган опубликовал фотографию из израильского реабилитационного центра.
Весной Савеловский суд Москвы расторг брак рэпера с блогером Оксаной Самойловой. В ходе бракоразводного процесса музыкант захотел разделить совместно нажитое имущество пополам.