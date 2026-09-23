Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.8 комментариев
Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ
The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ
Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.
В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».
Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.
Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.
Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.
Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.
В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.