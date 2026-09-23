  • Новость часаЭкономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    Банки вернули россиянам сотни миллионов похищенных мошенниками рублей
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня

    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

    22 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах

    В Росатоме изготовили насосы для уникального исследовательского реактора МБИР

    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    @ пресс-служба "Росатом Машиностроение"

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), монтаж которого завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

    Машиностроители госкорпорации «Росатом» создали главные циркуляционные насосы первого контура для нового реактора, передает ТАСС. Оборудование изготовили на базе «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова». Поставка этих агрегатов на площадку НИИАР в Димитровграде стала важнейшим этапом подготовки установки к физическому пуску.

    Монтаж насосов планируют завершить до конца текущего года. Они станут «сердцем» установки, обеспечивая циркуляцию натриевого теплоносителя через активную зону. Специалистам пришлось адаптировать проверенные решения от реакторов БОР-60, БН-600 и БН-800, чтобы насосы выдерживали экстремальные температуры и агрессивную среду при полной герметичности.

    «Успешные испытания подтвердили, что нам удалось соблюсти все требования и обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности. Это важный шаг для реакторной установки МБИР – она должна стать главной экспериментальной площадкой для технологий атомной энергетики IV поколения, и надежное оборудование – основа ее успешной работы», – заявил главный конструктор центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Сергей Бабушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вьетнам присоединился к проекту создания российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах.

    До этого делегация Росатома обсудила с китайскими коллегами возможность проведения научных экспериментов на этой установке. Ранее специалисты госкорпорации завершили загрузку ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской атомной станции.

    Комментарии (13781)
    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 07:35 • Новости дня
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальное потепление и таяние ледников приведут к скорому появлению неизвестных территорий в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, заявил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.

    «Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, – это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем «рождения» новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», – заявил гидрограф РИА «Новости».

    Леонов пояснил, что иногда новые географические объекты оказываются временными. Например, остров Месяцева изначально считался мысом, затем стал островом, но в 2024 году полностью исчез, оказавшись ледовым образованием.

    Бывают и обратные ситуации, когда между появившимся участком суши и материком намывается песчаная коса.

    Подобные природные иллюзии десятилетиями сохраняются на географических картах. Остров Литтрова после Великой Отечественной войны ошибочно картографировали как полуостров из-за скопления льдов, и эту неточность ученым пришлось исправлять более полувека.

    Напомним, в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева.

    Участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника Кропоткина.

    Также российские исследователи обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Ученые в КНР создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию

    SCMP: Первую в мире подводную солнечную электростанцию создали и испытали в КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи из Китая успешно запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на основе перовскита на глубине десять метров, пишет South China Morning Post (SCMP).

    Специалисты из Юньнаньского университета успешно протестировали уникальную установку в водах Южно-Китайского моря, передает РИА «Новости». Погруженная на глубину десять метров система смогла зарядить аккумуляторы и обеспечить энергией светодиодную панель.

    «Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море», – говорится в публикации гонконгской газеты South China Morning Post.

    Исследователи выбрали перовскитные солнечные панели из-за их высокой эффективности при слабом освещении. На глубину десять метров проникает лишь 10% солнечного света, однако этого оказалось достаточно для работы установки.

    Сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа подчеркнул, что это первое функциональное тестирование подобных систем в реальных условиях. Эксперимент доказал принципиальную возможность получения солнечной энергии под водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года вблизи Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр на ветровой энергии.

    В январе китайские ученые разработали ультратонкую гибкую солнечную батарею из кристаллического кремния и перовскита.

    В прошлом году инженеры из Фуданьского университета создали экологичную солнечную панель на основе олова с рекордной эффективностью.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников

    Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.

    Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.

    Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.

    Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта.

    В конце мая президент России Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на искусственный интеллект.

    В середине мая эксперты прогнозировали, что нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Китайские ученые испытали первую подводную солнечную электростанцию

    В Китае успешно испытали первую подводную солнечную электростанцию

    Tекст: Мария Иванова

    Ученый Вэньхуа Чжан из Юньнаньского университета вместе с командой специалистов создал и успешно испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине десяти метров.

    Установка работает на основе фотоэлектрической системы из галогенидов свинца с перовскитной структурой. Погруженная в воду система успешно заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель, доказав возможность получения энергии в толще океана, передает ТАСС со ссылкой на газету «Саут Чайна Морнинг Пост».

    Вэньхуа Чжан уточнил, что предыдущие разработки подводных батарей функционировали на глубинах не более двух метров, что не отвечало реальным условиям эксплуатации. В новой работе работоспособность элементов впервые подтвердили на десятиметровой глубине.

    Разработчики технологии ожидают применения подводной станции в датчиках, детекторах, камерах и системах связи. Установка сможет выступать надежным источником питания для различных подводных роботов и аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые изобрели ультратонкую солнечную батарею толщиной с бумажный лист.

    В прошлом году инженеры из Китая создали рекордно эффективную солнечную батарею на основе олова.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Песков: Искусственный интеллект стал для человечества terra incognita

    Песков предупредил об угрозе доминирования искусственного интеллекта в медиа

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил искусственный интеллект с неизведанной землей и предупредил об угрозе его доминирования в мировых информационных потоках.

    Выступая на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Москве, представитель Кремля отметил загадочность новых технологий. Искусственный интеллект значительно ускоряет информационные потоки и делает их безграничными, однако таит в себе множество загадок и пока остается для человечества terra incognita, передает ТАСС.

    Экономисты уже забили тревогу из-за возможных угроз со стороны нейросетей. По мнению пресс-секретаря главы государства, рано или поздно мировые информационные рынки также почувствуют опасность, поскольку искусственный интеллект начнет посягать на доминирование в медийной сфере.

    Представителям информационной сферы предстоит совместная работа для ответа на новые вызовы. В связи с этим площадки вроде OANA, объединяющей агентства, которые обеспечивают две трети мирового информационного потока, становятся важнейшим местом для обсуждения актуальных проблем, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах лидеров стран БРИКС обсудить развитие искусственного интеллекта.

    Весной Кремль анонсировал проведение совещания по вопросам развития новых технологий.

    В прошлом году представитель Кремля отметил роль нейросетей при обработке обращений на прямую линию главы государства.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России установили контроль над двумя харьковскими селами
    Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Кандидат в президенты Франции родила после совещания с Макроном
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота

    Китай за неполный год уже поставил рекорд по закупке золота. Причем эти официальные данные могут быть лишь вершиной айсберга. Несостыковки в отчетности говорят о сокрытии Китаем реальных объемов скупки слитков. Почему КНР переживает «золотую лихорадку» и утаивает реальные цифры? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

    Перейти в раздел

    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

    Перейти в раздел

    США готовятся предать американские принципы создания боевых кораблей

    Ряд профильных СМИ утверждают, что США готовятся принять беспрецедентное решение – строить свои боевые корабли на верфях за рубежом. Никогда ранее ничего подобного не происходило. О каких именно кораблях идет речь, почему эта идея на самом деле выглядит фантастически и что может побудить Пентагон все-таки пойти по такому пути? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации