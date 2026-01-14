Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Китайские ученые изобрели ультратонкую солнечную батарею толщиной с лист
Китайские ученые создали гибкую панель из кремния и перовскита толщиной с бумагу
Команда китайских ученых разработала гибкую солнечную панель толщиной с лист бумаги, объединяющую кристаллический кремний и перовскит для максимального поглощения солнечной энергии.
Китайские ученые из Сучжоуского университета разработали гибкую солнечную батарею, толщина которой сравнима с обычным листом бумаги, передает ТАСС.
Новое устройство состоит из нескольких ультратонких слоев кристаллического кремния и перовскита, что позволяет получить легкую и гибкую конструкцию.
Профессор Чжан Сяохун, руководитель проекта, заявил: «Гибкий фотоэлектрический элемент с наслоением сочетает в себе традиционные материалы – кристаллический кремний и перовскит, причем каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света». Это инженерное решение расширяет диапазон поглощаемой солнечной энергии и увеличивает эффективность превращения света в электричество по сравнению с классическими однослойными элементами.
Исследователи отмечают, что подобные батареи могут обеспечить бесперебойное энергоснабжение спутников, центров хранения данных и других энергоемких объектов, для которых критична компактность и легкость источников питания.
