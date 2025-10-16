Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Инженеры из Фуданьского университета разработали солнечный фотоэлемент на основе олова с рекордной эффективностью преобразования энергии – 17,7%, сообщает ТАСС.
Это первый подобный элемент, который по эффективности сопоставим с традиционными моделями на основе свинца, но не наносит вреда окружающей среде и человеку.
«Наша цель состояла в том, чтобы создать солнечный фотоэлемент, который был бы по-настоящему экологичным на протяжении всего своего жизненного цикла», – отметил исследователь Лян Цзя. Он уточнил, что олово является широко распространённым, безопасным материалом, идеально подходящим для масштабного производства фотоэлементов.
В университете подчеркнули, что ранее рекорд эффективности олова в подобных солнечных элементах составлял 16,5%. Новая разработка не только экологичнее, но и заметно дешевле кремниевых аналогов по стоимости материалов. В перспективе это может сделать солнечную энергию доступнее для массового использования.
