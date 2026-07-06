Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Генсек ООН назвал развитие ИИ опасным экспериментом над обществом
Генсек ООН Гутерреш назвал развитие ИИ опасным экспериментом над обществом
На конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом и потребности вернуть контроль над технологиями.
Выступая на конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что повсеместное внедрение ИИ превратилось в эксперимент без плана и без согласия тех, на ком он проводится, передает РИА «Новости».
«Над нашим обществом проводится эксперимент без плана и согласия, и это неустойчиво и неприемлемо. Искусственный интеллект уже трансформирует наш мир. Вопрос в том, будем ли мы управлять этим преобразованием вместе или позволим ему управлять нами», – сказал генсек ООН.
Гутерреш подчеркнул, что для возврата контроля над развитием ИИ необходимо установить ограничения. Он отметил, что такие рамки должны ввести и правительства государств, и компании-разработчики, чтобы направить технологические изменения в безопасное и управляемое русло.
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