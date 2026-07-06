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Массовое задержание коррупционеров на границе Киргизии обернулось стрельбой
В Киргизии со стрельбой задержали 35 силовиков и инспекторов за коррупцию
На юго-западе Киргизии силовики пресекли коррупционную схему на пограничных пунктах пропуска, причем при задержании прозвучали четыре предупредительных выстрела.
О задержании фигурантов дела о коррупции на пунктах пропуска на юго-западе Киргизии сообщили сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны, передает ТАСС.
По данным источника агентства, подозреваемые пытались воспрепятствовать действиям силовиков и открыли предупредительный огонь.
«Всего задержаны 35 человек на КПП «Чечме-автодорожный» и «Кадамжай-автодорожный» в рамках расследования уголовного дела о коррупции на пунктах пропуска», – сообщил он. Источник уточнил, что во время операции было произведено четыре предупредительных выстрела самими задержанными.
Среди задержанных, по его словам, находятся таможенники, пограничники и представители санитарно-ветеринарной службы, которые, как предполагается, были вовлечены в коррупционные схемы на указанных контрольно-пропускных пунктах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее новым председателем Госкомитета национальной безопасности Киргизии был назначен Жумгалбек Шабданбеков.
В 2024 году сотрудники ГКНБ Киргизии задержали председателя Государственной налоговой службы Алтынбека Абдувапова и его заместителя по подозрению в коррупции.