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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 13:10 • Новости дня

    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса

    Глава МИД Турции назвал дружбу Трампа и Эрдогана спасением для НАТО

    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Личные связи президентов США и Турции позволят преодолеть внутренние разногласия Североатлантического альянса на открывающемся во вторник саммите в Анкаре, отмечает The New York Times.

    Анкара намерена использовать связи своего лидера для преодоления разногласий между странами военного блока, пишет The New York Times. Встреча делегаций 32 государств начнется в турецкой столице уже во вторник.

    «Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что республика планирует направить эту связь на благо всего Североатлантического альянса.

    Главной темой саммита станут военные бюджеты и достижение цели по расходам в размере 5% ВВП. Несмотря на угрозы американского президента сократить роль Вашингтона в организации, турецкий дипломат ожидает спокойного хода технических дискуссий.

    Фидан также подчеркнул готовность страны содействовать новым мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, для достижения реального результата Москве и Киеву необходимо американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс объявил о проведении летнего саммита в Анкаре.

    Руководство военного блока запланировало исключение украинского лидера из основной программы мероприятия ради Дональда Трампа.

    Американский президент ранее отложил формальный выход США из организации на фоне разногласий по Ирану.

    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    5 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специальная военная операция трансформировалась в полномасштабный конфликт из-за активного вмешательства западных государств, оказывающих всестороннюю поддержку Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Боевые действия переросли в настоящую войну из-за участия Запада, пояснил Песков «Вестям».

    «Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», – подчеркнул представитель Кремля.

    Западные страны активно помогают украинским военным наводить оружие на российские цели, используя спутники и другую инфраструктуру. Необходимо осознавать, что нынешний киевский режим способен на любые действия, заключил Песков.

    В феврале этого года Дмитрий Песков заявил о кардинальном изменении характера спецоперации из-за прямого вмешательства Запада.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава не станет выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией

    Суд Анкары связал убийство посла Карлова с организацией FETO

    Суд Анкары признал убийство посла Карлова шпионской операцией
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Анкаре уголовный суд решил, что убийство российского посла Андрея Карлова было не только терактом, но и тщательно спланированной шпионской операцией.

    Турецкие инстанции квалифицировали преступление 2016 года как политический и военный шпионаж, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    По данным 34-го суда по уголовным делам столицы Турции, запрещенная организация FETO хотела выставить республику небезопасным государством. «После провала попытки госпереворота 15 июля ячейки FETO привели в действие дьявольский план по втягиванию Турции в войну», – цитирует издание материалы дела.

    Суд выяснил, что Турция стала мишенью из-за сближения с Россией. Разведку перед покушением проводили сторонники FETO, внедренные в профильный отдел турецкой спецслужбы. Они собирали данные о маршрутах дипломата, автомобилях и выяснили, что Андрей Карлов из доверия к местным властям не пользовался охраной.

    Стрелка Мевлюта Алтынташа готовили к нападению четыре месяца. При этом организаторы пытались переложить вину на джихадистов, чтобы скрыть свой след. Один из фигурантов, Джемаль Караата, сбежал в США, а затем укрылся в Канаде, опасаясь мести.

    Посол погиб 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, ему посмертно присвоили звание Героя России. В марте 2021 года пятерых соучастников приговорили к пожизненному заключению, еще восьмерым дали от пяти до 15 лет тюрьмы. Шестерых человек оправдали, а дела беглецов выделили в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу полицейского, застрелившего посла России Андрея Карлова.

    Один из подозреваемых организаторов убийства дипломата, член FETO Джемаль Караата, скрывается в Канаде под вымышленным именем и находится в международном розыске

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче попросил суд оправдать его и заявил о полном отсутствии доказательств своей вины.

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    5 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским государствам необходимо срочно увеличить оборонные расходы для сохранения американского присутствия в НАТО и предотвращения его возможного развала, заявил бывший натовский генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

    «Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно», – сказал политик в интервью изданию Spiegel, передает РИА «Новости».

    Для спасения ситуации он призвал европейские страны альянса нарастить свои расходы на оборону. По его мнению, такая мера повысит шансы на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств.

    Если же Вашингтон решит отказаться от поддержки, рост европейских военных бюджетов станет еще более критичным шагом для безопасности региона.

    Ранее Столтенберг констатировал невозможность выживания альянса без поддержки Вашингтона. До этого он допускал вероятность полного распада военного блока в течение ближайших 10 лет. Он также выражал сомнения в устойчивости организации из-за требований США о повышении военных расходов стран-участниц.

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    6 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ из Константиновки

    Мирошник: Тела солдат из Константиновки разрушат картинку надуманных побед ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти отказались забирать тела украинских военных из Константиновки, так как на саммите НАТО в Анкаре хотят убедить альянс в своих «победах», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед»», – отметил Мирошник в «Максе».

    Он добавил, что перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре украинскому руководству, по его словам, особенно важно поддерживать образ успешных действий. Мирошник подчеркнул, что Киев намерен просить у западных союзников дополнительные средства под будущие «перемоги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Константиновке после отхода украинских подразделений осталось до нескольких сотен тел военнослужащих ВСУ.

    Минобороны России сообщило об отказе украинской стороны принять гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева приостановить удары по Константиновке ради эвакуации тел погибших солдат демонстрацией истинного отношения украинского руководства к собственным гражданам.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    В Турции сообщили о 40 пострадавших в ДТП с автобусом

    DHA: В ДТП с автобусом в Турции пострадали 40 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 40 человек, включая детей, сообщило турецкое агентство DHA.

    Авария произошла на трассе Анкара – Нигде, автобус следовал из Стамбула в Ирак, пишет DHA, передает ТАСС.

    По предварительным данным следствия, водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги. В результате инцидента пострадали 40 человек.

    Среди получивших различные травмы оказались несовершеннолетние. В местные больницы были госпитализированы 37 пассажиров, два водителя и один гид.

    Изначально местные СМИ сообщили о 19 пострадавших в этой аварии. В конце мая на турецкой трассе рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение.

    В феврале при опрокидывании пассажирского транспорта в Анталье погибли восемь местных жителей.

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    3 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    В Турции 19 человек пострадали в ДТП с автобусом

    В Турции 19 человек пострадали при съезде пассажирского автобуса с трассы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В турецкой провинции Аксарай пассажирский автобус вылетел за пределы автомагистрали, в результате чего травмы получили девятнадцать человек.

    ДТП произошло на трассе Нигде – Анкара в районе Бабаконагы, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате съезда пассажирского автобуса с дороги пострадали 19 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы Аксарая», – сообщает турецкая газета Yeni Akit.

    Причины выезда транспортного средства за пределы проезжей части пока не установлены. На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и сотрудники жандармерии. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также наличие граждан России среди пострадавших.

    Трасса Нигде – Анкара является одной из ключевых транспортных артерий, соединяющих центр страны со столицей. В летний сезон движение на этой магистрали становится особенно интенсивным из-за увеличения количества междугородних и туристических автобусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года в турецкой Анталье перевернулся пассажирский автобус.

    Ранее в районе Сиде транспортное средство с российскими туристами въехало в дорожное ограждение.

    До этого в провинции Афьонкарахисар в результате столкновения междугороднего автобуса с фурой пострадали 30 пассажиров.

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    5 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Неизвестный военный дрон обнаружен у порта Фильйос в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья турецкой провинции Зонгулдак обнаружили беспилотник неопределенного происхождения, сообщает агентство IHA.

    «Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА», – сообщило IHA.

    После сигнала на место прибыли саперы, а район на побережье жандармерия взяла в плотное оцепление. Специалисты должны осмотреть аппарат, установить его тип и происхождение, а также проверить наличие или отсутствие взрывчатых веществ, передает РИА «Новости»

    Инцидент произошел у порта Фильйос на Черном море. Этот порт считается одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в турецкой провинции Трабзон украинский беспилотник разрушился при падении в районе Вакфыкебир и оказался начинен пятикилограммовой зарядом взрывчатки.

    Жандармерия перекрыла участок побережья после обнаружения обломков беспилотника на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын.

    На пляже Капысую на границе провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

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    4 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону

    Науседа назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о том, что НАТО может расколоться из-за расходов на оборону, если европейские страны не смогут достичь целевого показателя расходов НАТО в 5%.

    Науседа в пятницу завил журналистам в Берлине во время совместной пресс-конференции с латвийскими и эстонскими коллегами, что ситуация выглядит спорной и противоречивой, когда некоторые страны попытаются сделать усилие и достичь необходимой цели в 5% в ближайшие годы, а другие продолжили колебаться на уровне 2% или 2,5%, пишет Politico.

    «Это расколет, естественным образом расколет североатлантический союз на две или три части, и это не очень хорошо для духа коллективной обороны в альянсе и для нашей солидарности», – добавил он.

    Страны НАТО, за исключением Испании, договорились на прошлогоднем саммите в Гааге о выделении 5% ВВП на оборону к 2035 году. Однако, учитывая, что в настоящее время расходы большинства европейских стран намного ниже этого уровня и они сталкиваются с финансовыми ограничениями, остается неясным, сколько из них смогут достичь этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте планирует удержать США в НАТО за счет оборонных контрактов. Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза заменить НАТО, а в апреле он допустил распад альянса в течение десяти лет.

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    4 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Самолет-разведчик США ARTEMIS II заметили над акваторией Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил очередной патрульный полет над акваторией Черного моря к югу от полуострова Крым.

    Полетные данные свидетельствуют об очередном появлении американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. Воздушное судно Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетело из румынского города Констанца, передает РИА «Новости».

    Самолет направился на юго-восток, пролетев параллельно турецкому побережью в сторону Грузии. Затем борт совершил разворот и двинулся обратно к Румынии.

    По информации агентства, в июне этот самолет курсировал над черноморской акваторией как минимум три раза.

    Над территорией Румынии борт пролетел над аэропортом Тулча, после чего вновь оказался над морем и развернулся к северо-западу от турецкого Зонгулдака.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе называют это «сдерживанием российской агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине прошлого месяца американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее аналогичный борт НАТО кружил в районе Калининградской области.

    До этого воздушное судно США провело патрулирование вдоль побережья Крыма и Сочи.

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    4 июля 2026, 09:43 • Новости дня
    МИД назвал провокацией планы Латвии построить завод БПЛА на границе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает провокацией планы Латвии построить на общей границе завод БПЛА для Украины, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин прокомментировал инициативу соседнего государства, передает РИА «Новости». Москва считает откровенной провокацией планы Латвии построить на общей границе завод по производству беспилотников для нужд армии противника.

    «Планы Латвии вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», – подчеркнул высокопоставленный дипломат. Он пояснил, что перенос украинских военных производств за рубеж выглядит логично на фоне успешного уничтожения инфраструктуры на Украине российской армией.

    Прибалтийские страны преследуют корыстные интересы, стремясь освоить европейские военные бюджеты и повысить свою значимость на восточном фланге НАТО. Однако западные союзники в кулуарах относятся к Прибалтике пренебрежительно, считая эти государства лишь буферной зоной и расходным материалом в случае потенциального столкновения с Россией, резюмировал замглавы ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах строительства совместного с Украиной завода беспилотников вблизи российской границы.

    Депутат Государственной думы Андрей Колесник назвал будущее предприятие законной целью для Вооруженных сил России.

    Финская активистка Салли Райски объяснила перенос украинских производственных мощностей в страны Евросоюза попыткой укрыть их от ударов.

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    4 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Эрдоган обвинил израильское правительство в зависимости от войн

    Президент Турции Эрдоган заявил о зависимости правительства Израиля от войн

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа, заявив об их патологической склонности к вооруженным конфликтам.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом подверг жесткой критике действия властей Израиля, передают РИА «Новости». Турецкий лидер подчеркнул, что руководство еврейского государства впало в зависимость от войн.

    «Израильские оккупационные силы продолжают нелегитимные и бесчеловечные нападения на угнетенных жителей сектора Газа. Нельзя давать шанса впавшему в зависимость от войн израильскому правительству вновь вынудить наш регион задыхаться от запаха пороха и крови. Турция хочет такую атмосферу, в которой все жители региона, независимо от их вероисповедания, живут в мире и безопасности», – заявил Эрдоган.

    Двусторонние отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в конце 2023 года на фоне военной операции в секторе Газа. Государства приняли решение отозвать своих послов и полностью разорвать торговые связи. С тех пор Анкара систематически осуждает политический курс израильского руководства на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля признало геноцид армян в Османской империи.

    Турецкий лидер возложил на израильские власти ответственность за кризис вокруг Ирана.

    Власти Турции назвали еврейское государство катастрофой для Ближнего Востока.

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    6 июля 2026, 00:49 • Новости дня
    В МИД заявили, что не ждут отказа НАТО от антироссийского курса

    Глава департамента МИД Масленников: Нет оснований ожидать изменения курса НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не ожидает смены антироссийского курса НАТО, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».

    По словам дипломата, подход Североатлантического альянса закреплен в Стратегической концепции НАТО 2022 года. В этом документе Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

    Масленников подчеркнул, что Москва не видит каких-либо оснований ожидать изменений в подходе НАТО в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Масленников заявил о фактической подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией и о закреплении образа России как «наиболее значительной и прямой угрозы безопасности» в доктринальных документах альянса.

    В ежегодном докладе генсека альянса Марка Рютте Россия рассматривается как якобы самая значительная и прямая угроза безопасности, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе.

    Масленников также сообщил о внимательном наблюдении российской стороны за военно-морскими учениями НАТО Breeze в акватории Болгарии и другими регулярными маневрами альянса у российских границ.

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    6 июля 2026, 06:31 • Новости дня
    Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Страны восточного рубежа НАТО усиливают оборону на границах с Россией, готовясь к военному конфликту, пишет Politico.

    Журналисты посетили финско-российскую лесную границу, границу Польши с Калининградской областью и Белоруссией, а также участок Литвы в районе так называемого Сувалкского коридора, пишет Politico.

    Politico пишет, что Европа «спешит укрепить свой восточный край», поскольку считает, что больше не может полагаться на защиту США от «угрозы».

    Указывается, что страны, расположенные в непосредственной близости от российских границ, активно возводят оборонительные сооружения и увеличивают резервы. Кроме того, государства закупают танки и беспилотники, готовясь к тому, что в первые дни потенциального конфликта, как пишет издание, им придется рассчитывать исключительно на собственные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте сообщил о значительном усилении присутствия альянса на восточном фланге.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне снижения поддержки со стороны США.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

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    6 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    МИД назвал европейские призывы к миру пустыми

    Замглавы МИД Галузин назвал европейские призывы к миру пустыми

    МИД назвал европейские призывы к миру пустыми
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам дипломата, западные страны намерены и дальше финансировать киевский режим и поставлять ему вооружение стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ», в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов», – подчеркнул Галузин.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад выделяет новые средства на поддержку украинской армии, используя ее как инструмент против Москвы. Россия готова к содержательному диалогу, но только если Европа подтвердит реальную готовность учитывать российскую позицию по вопросам безопасности конкретными действиями, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы Киева планируют заморозить конфликт для усиления украинской армии.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал политическую волю Запада главным условием для возобновления мирного процесса.

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    Что мешает массовому спросу на электромобили

    Электромобили в России стали продаваться как горячие пирожки. С начала года они уже стали более популярными, чем ранее, а в последние недели топливные проблемы и очереди на АЗС сделали их особенно желанными моделями у автомобилистов. Сохранится ли такой ажиотажный спрос, когда ситуация с топливом вернется в норму? Подробности

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис

    «Сикеры» попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект». Такими словами эксперты объясняют то, почему в последнее время удары ВС РФ по украинской топливной инфраструктуре стали особенно эффективны: все дело в новой модификации БПЛА «Герань». Что это за аппарат и чем он лучше базового варианта «Герани»? Подробности

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    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных

    Германское военное ведомство вынуждено признать: немецкие военнослужащие не хотят выполнять свой «союзнический долг» и воевать за Литву в случае гипотетического конфликта с Россией. Бундесвер никак не может найти добровольцев для формирования немецкой бригады в этой стране. Последствия этого могут затронуть всех граждан Германии. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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