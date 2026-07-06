МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса

Глава МИД Турции назвал дружбу Трампа и Эрдогана спасением для НАТО

Tекст: Мария Иванова

Анкара намерена использовать связи своего лидера для преодоления разногласий между странами военного блока, пишет The New York Times. Встреча делегаций 32 государств начнется в турецкой столице уже во вторник.

«Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что республика планирует направить эту связь на благо всего Североатлантического альянса.

Главной темой саммита станут военные бюджеты и достижение цели по расходам в размере 5% ВВП. Несмотря на угрозы американского президента сократить роль Вашингтона в организации, турецкий дипломат ожидает спокойного хода технических дискуссий.

Фидан также подчеркнул готовность страны содействовать новым мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, для достижения реального результата Москве и Киеву необходимо американское влияние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс объявил о проведении летнего саммита в Анкаре.

Руководство военного блока запланировало исключение украинского лидера из основной программы мероприятия ради Дональда Трампа.

Американский президент ранее отложил формальный выход США из организации на фоне разногласий по Ирану.