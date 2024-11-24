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В Турции автобус столкнулся с фурой и авто
В Турции автобус столкнулся с фурой и авто, ранены 30 пассажиров
В турецкой провинции Афьйонкарахисар произошло ДТП с участием автобуса, фуры и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 30 пассажиров автобуса, все раненые были госпитализированы.
В турецкой провинции Афьйонкарахисар произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает РИА «Новости». В результате столкновения междугороднего автобуса с фурой и легковым автомобилем пострадали не менее 30 пассажиров. Все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Авария произошла у деревни Топдере, когда автобус следовал в сторону Анкары. Причины инцидента пока не установлены, однако компетентные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия. Состояние раненых и степень тяжести их травм в данный момент уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции перевернулся автобус, в результате чего погибли четыре человека. Трое граждан России получили легкие травмы в аварии с туристическим автобусом, который перевозил их в аэропорт Даламан. Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции.