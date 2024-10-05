АТОР: Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

Tекст: Валерия Городецкая

Происшествие случилось 5 октября, когда автобус, следовавший в сторону Аланьи, потерял управление и столкнулся с автобусом, стоявшим на обочине, уточнили в АТОР, передает ТАСС.

В результате аварии пострадали 12 человек, среди которых двое россиян. В Telegram-канале ассоциации сообщается, что их жизням ничего не угрожает. Туроператор, в чьем обслуживании находились пассажиры, уточнил, что оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана.

Пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем доставили в больницы для дополнительного обследования. Туристы, отказавшиеся от дополнительного обследования, уже вернулись в свои отели, отметили в АТОР.

В сентябре в ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян.