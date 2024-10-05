Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции
АТОР: Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции
В столкновении двух автобусов на трассе Анталья – Аланья в Турции пострадали двое российских туристов, их жизням ничего не угрожает, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Происшествие случилось 5 октября, когда автобус, следовавший в сторону Аланьи, потерял управление и столкнулся с автобусом, стоявшим на обочине, уточнили в АТОР, передает ТАСС.
В результате аварии пострадали 12 человек, среди которых двое россиян. В Telegram-канале ассоциации сообщается, что их жизням ничего не угрожает. Туроператор, в чьем обслуживании находились пассажиры, уточнил, что оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана.
Пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем доставили в больницы для дополнительного обследования. Туристы, отказавшиеся от дополнительного обследования, уже вернулись в свои отели, отметили в АТОР.
В сентябре в ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян.