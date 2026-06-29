Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции

Tекст: Геворг Мирзаян

«Никогда не поздно поступить правильно». Именно так министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар охарактеризовал единодушное решение правительства страны по признанию геноцида армян в Османской Империи (в ходе которого было убито около полутора миллиона человек».

«Израиль присоединяется к 32 странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки ее отрицать», – заявил Гидеон Саар. Он назвал решение «моральным долгом евреев и государства еврейского народа», а также обвинил турецкое правительство в «манипулятивном переписывании истории».

Однако почему Израиль принял это знаковое решение только сейчас? Россия, например, признала факт геноцида еще в далеком 1994 году.

«Это политическое решение, оно не связано с историей», – объясняет газете ВЗГЛЯД заведующий Отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. И связано оно с состоянием израильско-турецких отношений.

Собственно, вопрос о признании геноцида для Израиля всегда был политическим. Долгое время Тель-Авив не педалировал тему геноцида армян потому, что Турция была одним из немногих его партнеров в исламском мире. К тому же Азербайджан (ближайший турецкий союзник и страна, тоже отрицающая геноцид) был нужен Израилю для операций против Ирана. В последние же годы вводные изменились – Турция превратилась из партнера в критика, прежде всего действий Израиля в Газе.

«Между Нетаньяху и Эрдоганом существует большая неприязнь, они друг друга какими только словами не называли. Словесная эскалация нарастает»,

– продолжает Владимир Аватков.

Конфликт уже прошел этап экономического обострения. В 2025 году объем израильского импорта из Турции составил около 900 млн долларов, сократившись более чем в два раза по сравнению с 2024-м. А экспорт рухнул аж в 55 раз – до 11 млн. Все это следствие де-факто эмбарго на израильские товары, которое ввела Турция в мае 2024 года. Для понимания – в 2022 году товарооборот между странами составлял почти 10 млрд долларов.

Сейчас настала очередь эскалации политико-исторической. Поэтому и был поднят вопрос геноцида.

Инициируя признание геноцида армян, Израиль играет тонко – ведь ключевым инструментом дипломатической борьбы Турции против Израиля является как раз обвинение последнего в геноциде, осуществленном против жителей Сектора Газы. Сейчас же туркам дали понять, что уж кто-то, а они явно не имеют права кого-то обвинять в массовом истреблении людей. «Тот факт, что Турция распространяет ложные нарративы против Израиля, не дает ей иммунитета от исторических истин», – заявил Гидеон Саар.

Анкара, конечно, тоже пытается играть в перекладывание вины. «Израильское правительство, которое систематически преследовало палестинский народ на глазах у всего мира и предстало перед Международным судом по обвинению в геноциде против народа Газы, пытается скрыть собственные преступления посредством принятого им политического решения относительно событий 1915 года», – говорится в заявлении турецкого МИД. Там же обещается продолжить работу по привлечению Израиля к ответственности за события в Газе.

А глава Управления по коммуникациям при турецком президенте Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Израиля, которое «совершило самую жестокую резню XXI века», использует исторические события в качестве политического оружия. И что

те, кто «сегодня безжалостно бомбит больницы, школы, религиозные места и лагеря беженцев… не имеют права читать Турции лекции по истории».

Однако тема геноцида армян куда более сильна в мировой повестке, чем геноцида жителей Газы. И это проливает свет еще на две версии того, почему именно сейчас Израиль поднял вопрос армянского геноцида.

Первая состоит в том, что Тель-Авив хочет улучшить отношения с Европой, которая признала геноцид и периодически поднимает эту тему для давления на Анкару. После Газы и Ирана, а также подпорченных отношений с Вашингтоном, Тель-Авиву нужна хорошая пресса в Евросоюзе. Вторая же говорит о том, что

перед нами многоходовка, конечной целью которой для Израиля является срыв поставок в Турцию американских самолетов F-35.

Возвращение Турции в программу F-35 еще обсуждается. В Конгрессе США не все довольны возможностью таких поставок. «Ключевые партнеры США в Восточном Средиземноморье, включая Грецию, Кипр и Израиль, последовательно поддерживали интересы безопасности США. Предоставление Анкаре доступа к передовым американским истребителям… подорвет эти партнерские отношения и подтолкнет Турцию к усилению агрессивного поведения в регионе», – говорится в открытом письме группы конгрессменов.

Сейчас, нанося удар по больному для Турции месту, Израиль пытается продемонстрировать это агрессивное поведение. И убедить Соединенные Штаты, что истребители F-35, которые есть у мирного Израиля – не должны быть у столь агрессивной Турции.

Собственно, Эрдогана два раза просить не нужно. Он уже давал понять, что действия Израиля на Ближнем Востоке являются прямой угрозой его стране. «Безопасность Турции начинается не в Хатае (юго-восточная провинция – прим. ВЗГЛЯД); она распространяется на Алеппо, Дамаск и Бейрут. Мы не потерпим никакого «свершившегося факта» в наших братских странах и не будем игнорировать агрессию против них», – говорил Реджеп Эрдоган.

Министр внутренних дел Турции пошел еще дальше. «Как мы видели освобождение Дамаска, Алеппо и Карабаха, с Божьей помощью, однажды мы увидим освобождение Иерусалима. Эти места снова будут нашими, под нашим правлением и властью, потому что у нас есть лидер мирового класса, такой как Эрдоган», – говорит политик.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже зацепился за эти слова.

«Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль... Если мы чему-то и научились из истории нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к его словам следует относиться серьезно»,

– говорит израильский премьер. И обещает «обратить внимание наших американских друзей» на эти заявления. Американцы пока отмахиваются. Трамп публично обещает, что Эрдоган не нападет на Израиль.

Однако не исключено, что Израиль в ближайшие дни предпримет новые болезненные уколы в адрес Анкары и Эрдогана. Уже предложено закрыть консульство Турции в Иерусалиме. «То, что происходит внутри этого консульства, – это прямая, ежедневная пропаганда и поддержка ХАМАС. Мы имеем дело не только с историческими зверствами столетней давности, но и с геноцидной программой против еврейского государства сегодня, которую Турция под руководством Эрдогана полностью и безоговорочно поддерживает», – считает депутат Кнессета Амит Халеви.

И в случае закрытия консульства Эрдогану придется реагировать еще более остро. Так кровавые события, которые произошли десятки лет назад, становятся поводом для провокаций новых кровавых событий. Или по крайней мере – политических игр, которые играют на этих страхах.