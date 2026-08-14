Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
ФБР помечало данные о коррупции Байдена как «дезинформацию»
В рассекреченных нынешней администрацией США документах описана работа группы ФБР Round River, помечавшей сведения о коррупции, связанной с бывшим президентом США Джо Байденом и членами его семьи, как «российскую дезинформацию».
«В районе декабря 2019 года в рамках рабочей группы ФБР по иностранному влиянию, занимающейся Россией, неофициально сформировалась группа аналитиков, которая... собирала любую компрометирующую информацию, ранее сообщенную конфиденциальными источниками о коррупции Джозефа Байдена и других темах, связанных с Украиной (так называемый «украинский нарратив»), включая Burisma, Хантера Байдена, Николая Злочевского и вмешательство Украины в президентские выборы 2016 года, чтобы пометить эти сообщения как российскую дезинформацию», – говорится в документе управления директора нацразведки США.
Из документа следует, что группа Round River работала накануне и во время президентских выборов 2020 года. Ее аналитики имели административный доступ ко всем материалам и составляли разведывательные заметки, которые подшивались к делам источников с пометкой о признании сообщения «российской дезинформацией», передает РИА «Новости».
Параллельно сотрудники ФБР проводили брифинги для членов Конгресса, получавших материалы по любому аспекту «украинского нарратива». При этом в документе подчеркивается, что ни одно из утверждений, относящихся к «украинскому нарративу», группа Round River не смогла подтвердить.
Как писала газета ВЗГЛЯД,информаторы налоговой службы США рассказали о получении Хантером Байденом на протяжении нескольких лет до миллиона долларов в год от работы в украинской компании Burisma Holdings и об использовании значительной части этих средств на нужды всей семьи Байденов.
Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине.