ПВО сбила шесть атаковавших Севастополь украинских беспилотников

Tекст: Антон Антонов

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

Ликвидированы шесть дронов над Северной стороной, а также в Нахимовском и Гагаринском районах.

Власти призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности. Гражданам рекомендовали покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах, пока военные продолжают уничтожать воздушные цели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву.

В период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.

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