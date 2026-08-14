Опасность БПЛА объявлена в Ленинградской области

Tекст: Антон Антонов

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – сообщил губернатор в «Максе».

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании, сообщает Росавиация в «Максе».

Ограничения также сказались на маршрутах полетов в Калининград и обратно. В аэропорту Храброво возможны изменения в графике рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву.

ПВО сбила шесть атаковавших Севастополь украинских беспилотников.

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