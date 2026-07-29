ФСБ: Объявленный героем Украины Симчич командовал убийствами мирных поляков

Tекст: Антон Антонов

«23 октября 1944 года Симчич и его подручные совершили налет на село Троица Заболотовского района Станиславской [ныне Ивано-Франковской] области. В результате нападения было убито 77 жителей села, из них 64 поляка, 14 украинцев и один русский. Среди погибших оказалось более 20 детей», – говорится в сообщении ФСБ.

Часть выживших поляков из Троицы переселилась в одноименное село в Згожелецком повяте Польши, где установили крест и мемориальную плиту с именами жертв, передает РИА «Новости».

Симчич, родившийся в 1923 году, в 1941 году вступил в молодежную организацию ОУН*, а в 1943 году перешел в УПА* (обе запрещены в России как экстремистские организации) и в 1944-1945 годах, возглавляя банду, терроризировал районы Западной Украины.

В рассекреченном спецсообщении начальника областного управления КГБ от 8 января 1969 года указывается, что 8 ноября 1944 года он руководил нападением сотни боевиков на село Пистень в Косовском районе. По его указаниям были убиты 19 жителей польской национальности, в том числе женщины, старики и дети, сожжены 61 хозяйство, здание сельсовета, телефонная станция, костел и мост длиной 80 м через речку Пистенька.

Главаря банды арестовали в начале декабря 1948 года, после чего военный трибунал приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. В 1963 году Симчич вышел на свободу, однако через пять лет был вновь задержан из-за вскрывшихся эпизодов нападений на мирных граждан. В ФСБ отметили, что убийца освободился только в 1985 году, проведя в заключении более 32 лет.

После распада СССР политическое руководство Украины неоднократно награждало Симчича. В 2005 году президент Виктор Ющенко вручил ему орден «За заслуги» III степени, в 2008 году в Коломые установили прижизненный трехметровый памятник. В 2015 году украинские власти наградили Симчича орденом Свободы, а в 2017 году районный суд Ивано-Франковской области «реабилитировал» его.

14 октября 2022 года, к 80-летию создания УПА* (запрещена в России), Владимир Зеленский присвоил Симчичу звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России обнародовала документы об операции 1945 года по ликвидации бывшего командующего УПА (запрещена в России) Дмитрия Клячкивского, одного из организаторов Волынской резни.

Волынская резня привела к гибели до 100 тыс. поляков от рук боевиков ОУН-УПА (запрещены в России) и стала причиной серьезного конфликта Киева с Варшавой.