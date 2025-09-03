Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, передает «БелТА». Бывший президент уточнил, что власти Украины, по его словам, с самого начала спецоперации стремились к втягиванию всех возможных стран в военные действия против России. Он подчеркнул, что подобная стратегия, по его мнению, отвечает интересам Киева.

В качестве примера Дуда привел события 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тогда пытался вовлечь Польшу в конфликт, используя этот инцидент.

«С самого начала они (украинские власти) пытаются втянуть всех в войну, это очевидно. Это в их интересах – втянуть всех в войну. А лучше всего – если удастся втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», – заявил Дуда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев. Навроцкий счел необходимым ввести ограничения по выплатам на детей только для работающих.