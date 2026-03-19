В Австралии подсчитали оставшиеся запасы топлива
В Австралии насчитали топлива на 37 дней
Стратегических резервов горючего в Австралии хватит лишь на месяц с небольшим, несмотря на продолжающиеся поставки энергоносителей, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке «по всему миру наблюдается резкий скачок цен на топливо», и Австралия также не застрахована от последствий, заявил Альбанезе, передает «Газета.Ru».
По словам политика, пока горючее продолжает поступать, резервы восполняются. Их хватит на 37 дней.
Глава правительства добавил, что государство не столкнулось с существенным сокращением поставок, однако внутренний спрос заметно вырос на фоне панических закупок.
Ранее вице-премьер России Александр Новак называл нынешнюю ситуацию на мировых рынках крупнейшим энергетическим кризисом за последние сорок лет.
В начале марта немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за опасений взрывного роста стоимости горючего.