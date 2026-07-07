Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова

«Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

«России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».