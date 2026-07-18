Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!0 комментариев
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более 1,5 тыс. военнослужащих
Российские группировки войск за минувшие сутки продвинулись на всех напрвлениях спецоперации, при этом ВСУ за сутки потеряли порядка 1540 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Михайловского, Уланово, Рыжевки, Могрицы и Садков Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Мироновкой, Казачьей Лопанью, Сосновкой, Бугаевкой и Веровкой.
При этом ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Красного Лимана, Маяков Донецкой народной республики, Червоного Оскола, Староверовки и Изюма Харьковской области.
Потери противника при этом составили свыше 215 военнослужащих, пять бронемашин, польская 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Никаноровки и Васютинского Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки противник потерял более 145 военнослужащих, бронемашину и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Новогригоровки, Новофедоровки, Доброполья, Райского, Красного Кута, Шевченко, Грузского, Сергеевки, Золотого Колодезя ДНР и Ивановки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 370 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине.
В субботу утром сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.
Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой.