Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Михайловского, Уланово, Рыжевки, Могрицы и Садков Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Мироновкой, Казачьей Лопанью, Сосновкой, Бугаевкой и Веровкой.

При этом ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Красного Лимана, Маяков Донецкой народной республики, Червоного Оскола, Староверовки и Изюма Харьковской области.

Потери противника при этом составили свыше 215 военнослужащих, пять бронемашин, польская 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Никаноровки и Васютинского Донецкой народной республики (ДНР).

За прошедшие сутки противник потерял более 145 военнослужащих, бронемашину и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Новогригоровки, Новофедоровки, Доброполья, Райского, Красного Кута, Шевченко, Грузского, Сергеевки, Золотого Колодезя ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 370 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине.

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