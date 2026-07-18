Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!2 комментария
Иран атаковал нефтяной объект в Кувейте
Иран нанес удары по нефтяному объекту в Кувейте
Утренняя атака на ключевой нефтяной объект Кувейта обернулась ранениями людей и серьезным ущербом для инфраструктуры.
Иран нанес удар по объекту нефтяного сектора, находящемуся в Кувейте, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает ТАСС.
«Сегодня утром один из ключевых объектов нефтяного сектора подвергся неоднократным жестоким нападениям со стороны Ирана, в результате которых был зафиксирован ряд пострадавших и нанесен значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении компании.
Пострадавшим оказали необходимую помощь. В настоящее время службы спасения координируют свои действия с государственными органами для ликвидации последствий атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле иранские беспилотники повредили несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation.
Накануне дроны Исламской Республики атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.
В субботу гостелерадиокомпания Ирана отчиталась об ударах по американской военной базе «Али ас-Салем».