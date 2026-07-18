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    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    5 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    11 комментариев
    18 июля 2026, 14:18 • Новости дня

    Политик Мема заявил о риске войны Германии с Россией из-за «Томагавков»

    Tекст: Вера Басилая

    Закупка Берлином американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) и масштабное перевооружение Европы ведут к эскалации конфликта и могут спровоцировать прямое столкновение с Москвой, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что текущая военная политика Берлина ведет страну к прямому столкновению с Москвой, передает ТАСС. В своих социальных сетях он подверг критике планы развертывания новых вооружений.

    «Германия намерена закупить у США ракеты Tomahawk и развернуть их в целях сдерживания. Это опасный шаг, ведущий к эскалации конфликта с Россией <…>. Масштабное перевооружение Германии и Европы – это еще одна ступень на пути к прямой войне с РФ», – написал политик.

    По его словам, немецкое правительство предпочитает демонстрировать силу, отказываясь от дипломатических методов урегулирования. При этом он добавил, что Россия обладает более крепкими позициями, чем перевооружающиеся европейские страны. Запад совершает серьезную ошибку, придерживаясь враждебной тактики в отношении Москвы, резюмировал Мема.

    Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о договоренности с США по размещению ракет Tomahawk в Германии.

    Месяцем ранее финский политик Армандо Мема назвал действия западных государств угрозой существованию России.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев указал на активное наращивание Берлином военного потенциала для возможного вооруженного противостояния.

    18 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии открытой русофобией

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    @ IMAGO/teutopress GmbH/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Решение проигнорировать традиционное рукопожатие с завершающим миссию послом ФРГ Александером Ламбсдорфом стало осознанным жестом в ответ на проявления открытой русофобии, заяывила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала инцидент с уходящим руководителем дипломатического представительства ФРГ Александером Ламбсдорфом, передает ТАСС. Дипломат отметила, что намеренно проигнорировала приветствие иностранного коллеги.

    «Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет», – подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что протокол позволяет обозначать политическую позицию, и данный жест стал ответом на открытую русофобию.

    Ранее в прессе появились сообщения о жалобе Ламбсдорфа на отсутствие рукопожатия во время вызова в российское ведомство.

    Дипломат возглавлял миссию с августа 2023 года. Вскоре его должность займет Клеменс фон Гётце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России подтвердила отказ от рукопожатия с немецким дипломатом на встрече 13 июля.

    В ходе этой беседы Александеру Ламбсдорффу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины со стороны Берлина.

    Мария Захарова указала послу на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими листовками.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

    Захарова: Завершающий работу в России посол ФРГ Ламбсдорф не заслужил света

    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из России цитатой из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

    В соцсетях посольства образ Ламбсдорфа, неизменно появлявшегося в шляпе, был сопоставлен с Воландом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.

    Во фрагменте интервью, опубликованном посольством, Ламбсдорф рассказал, что удивлен популярностью своей шляпы в германских СМИ и отметил, что жил в «чудесном районе недалеко от Патриарших прудов». Его собеседник из пресс-службы напомнил, что Воланд, которого в первой главе романа приняли за немецкого профессора, также изображен в головном уборе.

    Следует отметить, что в тексте романа при первом появлении Воланда речь идет о сером берете.

    В ответ на этот ролик Захарова разместила фрагмент интервью в своем Telegram-канале, сопроводив его музыкой из сцены бала у сатаны из сериала «Мастер и Маргарита». «Он не заслужил света», – написала она о Ламбсдорфе, отсылая к одной из финальных глав произведения Булгакова.

    Фразу, приведенную Захаровой, в конце романа произносит Левий Матвей в разговоре с Воландом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле. Захарова подтвердила вызов Ламбсдорфа в МИД и напомнила, что он не владеет русским языком.

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской.

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    18 июля 2026, 06:45 • Новости дня
    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии

    Вагенкнехт: Критики исполнения гимна ГДР в Германии зря раздувают скандал

    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила критику в адрес членов партии «Альтернатива для Германии», спевших гимн ГДР на мероприятии в Дессау-Рослау.

    «Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поет. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».

    Вагенкнехт подчеркнула, что, по ее мнению, жителям восточных земель Германии нельзя отказывать в праве на воспоминания об их гимне.

    Так Вагенкнехт прокомментировала нападки ряда немецких политиков и СМИ на участников мероприятия партии «Альтернатива для Германии». На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР.

    В современной ФРГ символика ГДР формально не запрещена на федеральном уровне, однако наследие Восточной Германии в официальном дискурсе преимущественно описывается через призму «диктатуры» и репрессий.

    Такой подход многие восточные немцы называют односторонним, отмечая, что социальные достижения, особенности повседневной жизни и исторический опыт миллионов жителей ГДР оказываются на периферии общественной памяти страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германист Иван Кузьмин в 2025 году указывал, что политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ.

    «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

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    17 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    @ IMAGO/Political-Moments/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Франция начали обсуждать новые подходы к ядерному сдерживанию в Европе, которые в перспективе могут привести к созданию новой доктрины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания франко-германского совета министров с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Я впервые принял предложение президента Франции совместно подумать над этим ядерным сдерживанием», – сказал Мерц на совместной пресс-конференции с французским лидером, передает РИА «Новости».

    Канцлер напомнил, что ранее Франция уже предлагала расширить действие своего ядерного потенциала на Германию. По его словам, с таким предложением выступал еще президент Франции Шарль де Голль, однако тогда Берлин отказался от этой идеи.

    «Германия тогда так и не приняла его. Нам и не нужно было его принимать, потому что мы жили в другом мире», – отметил Мерц.

    По словам главы немецкого правительства, ситуация изменилась, поэтому Берлин намерен активнее участвовать в обсуждении вопросов стратегического сдерживания. Он сообщил, что Германия впервые примет участие в учениях с использованием обычных вооружений, чтобы определить возможности для укрепления европейской системы безопасности.

    «И сейчас мы впервые примем участие в таких учениях с использованием обычных вооружений, чтобы понять, где мы можем достичь общих целей, а именно – улучшения системы сдерживания в Европе», – заявил канцлер.

    Мерц подчеркнул, что возможное сотрудничество с Парижем не заменит участие Германии в ядерной политике НАТО, а станет дополнительным направлением. По его словам, Берлин намерен изучить французское предложение и оценить варианты повышения обороноспособности.

    «Возможно, в итоге это приведет к созданию новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано», – заявил канцлер ФРГ.

    Он добавил, что специальная группа должна рассмотреть различные стратегические варианты и подготовить предложения по постепенному укреплению обороны Германии.

    Ранее агентство DPA сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в сфере ядерного сдерживания. В частности, осенью немецкие военнослужащие могут принять участие во французских ядерных маневрах.

    Напомним, лидеры Франции и Германии начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса. Весной Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц объявили о создании руководящей группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству.

    Ранее немецкий канцлер сообщил о ведении переговоров с европейскими партнерами о возможностях совместного ядерного сдерживания.

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    18 июля 2026, 10:38 • Новости дня
    Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе
    Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе
    @ Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Финляндии ввели ограничение на передвижение судов в восточной части Финского залива.

    Ограничения на передвижение водного транспорта уже вступили в силу, передает ТАСС. «С 05:45 [соответствует московскому времени] вооруженные силы ввели временное ограничение на доступ к морскому району в восточной части Финского залива», – отмечается в заявлении финского командования.

    Помимо морских путей, авиационные власти страны закрыли воздушное пространство над указанной акваторией. Данный район находится под непосредственным контролем диспетчерских служб Хельсинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Хельсинки временно ограничил полеты над восточной частью Финского залива.

    В июне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о готовности сбивать летящие на Петербург украинские дроны.

    В мае финские военно-морские силы провели масштабные учения в акватории залива вблизи российской границы.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Захарова рассказала об отказе пожать руку послу Германии

    Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Ламбсдорффу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что не стала пожимать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи, которая состоялась 13 июля, передает Lenta.ru.

    «Да, это так», – заявила дипломат, комментируя соответствующее утверждение немецкого посла.

     Ламбсдорфф в интервью изданию Der Spiegel перед своим уходом с должности рассказал об этом инциденте. Дипломат сообщил, что Захарова отказалась от рукопожатия в начале встречи после его вызова в МИД России. Кроме того, посол отметил, что атмосфера на подобных мероприятиях была довольно холодной.

    Ранее 13 июля Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорффа.

    Во время беседы Мария Захарова указала дипломату на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Позже официальный представитель ведомства прокомментировала отъезд немецкого посла из страны цитатой из романа Михаила Булгакова.

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    17 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской

    Захарова: Современная пропаганда Германии схожа с нацистской

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что при разговоре с послом Германии Александром Ламбсдорффом заявила ему о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Захарова в эфире Первого канала рассказала, что вызов посла был связан с вовлеченностью Берлина в преступления Киева и с чудовищной пропагандой Германии.

    «Я, проводя с ним воспитательную беседу, отметила, что все это уже действительно не просто напоминает, а как калька повторяет контуры тех самых немецко-фашистских листовок, которые распространялись на оккупированных Третьим рейхом территориях или в преддверии захода в новые города и села», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Ламбсдорфф на ее слова фыркнул, заявил, что такого не может быть, и спросил, как российская сторона может проводить подобные параллели.

    После этого Захарова открыла тексты листовок Третьего рейха и зачитала их дипломату. «Они начинались как обычно: «Русский Иван или русские, сдавайтесь, во всем виновато ваше правительство», – рассказала Захарова.

    Она отметила, что обращения начинались словами о виновности российского правительства и призывами сдаться, за которыми следовали обещания благополучия и мира в обмен на лояльность рейху, и заявила, что нынешние заявления Берлина звучат очень похоже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году немецкие политики и СМИ использовали антироссийские лозунги, и эксперты называли такую риторику проявлением реваншизма и сходством с пропагандой нацистской Германии.

    В первой в истории Германии стратегии национальной безопасности, выпущенной в 2023 году, Россия открыто называется главным противником Европы и, соответственно, ФРГ.

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    17 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Казахстан сообщил об остановке поставок нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В июле и августе экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок по трубопроводной системе остановлен из-за возникших сложностей при транзите.

    Власти республики не планируют прокачку нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие два месяца. В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что ограничения носят инфраструктурный характер и возникли на транзитной стороне, пишет ТАСС.

    «В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод «Дружба» в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита», - заявили в ведомстве. Казахстанские власти считают ситуацию временной и продолжают работу над диверсификацией маршрутов на европейские рынки.

    С 1 мая республика направляла сырье в Германию в обход «Дружбы». Экспортные потоки были переориентированы через российский порт Усть-Луга и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго пообещали дополнительно проинформировать общественность о возобновлении поставок после нормализации технических условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление казахстанской нефти на другие маршруты с 1 мая.

    Позже министерство энергетики Казахстана изменило схему экспорта 260 тыс. тонн сырья через российские порты. Александр Новак объяснил этот шаг повреждениями инфраструктуры нефтепровода.

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    15 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Военные расходы стран ЕС возросли как перед Второй мировой
    Военные расходы стран ЕС возросли как перед Второй мировой
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные расходы некоторых стран Европейского союза приближаются к уровню, который фиксировался перед Второй мировой войной, заявила руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Юлия Жданова.

    По словам Ждановой, военные расходы ЕС приближаются к уровню, который фиксировался перед Второй мировой войной, передают «Вести».

    Дипломат отметила, что Евросоюз планирует к 2030 году сформировать «европейский оборонный союз».

    «Такая риторика сопровождается беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК. По разным оценкам, планируемые объемы финансирования ВПК в некоторых странах-членах приближаются к уровню накануне Второй мировой войны», – сказала Жданова на заседании форума ОБСЕ.

    По словам дипломата, западные государства готовятся к масштабному вооруженному конфликту, о чем свидетельствуют реформы транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, она указала на стремление стран Европы извлечь выгоду из украинского кризиса.

    Жданова добавила, что на встрече в Анкаре восемь стран поддержали инициативу Канады по созданию «Банка обороны, безопасности и стойкости». Этот механизм направлен на привлечение частного капитала для инвестиций в оборонное производство и подготовку к возможным боевым действиям.

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал рекордный рост военных расходов Евросоюза игрой с огнем.

    Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин обвинил европейские страны НАТО в сознательном затягивании украинского конфликта.

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    16 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    В Германии начали расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Прокуратура ФРГ начала расследование против сатирика за слова о Меркель и Мерце

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау заподозрила сатирика Уве Штаймле в нарушении общественного спокойствия из-за резких высказываний в адрес бывших и действующих руководителей страны, сообщил журнал Der Spiegel.

    Правоохранительные органы города Дессау-Рослау инициировали проверку в отношении артиста после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Поводом стали комментарии сатирика о бывшем канцлере Ангеле Меркель и нынешнем главе правительства Фридрихе Мерце, передает ТАСС.

    Прокуратура усматривает в действиях Штаймле признаки правонарушения по статье об угрозе совершения преступных деяний. Во время своего выступления артист заявил, что Меркель решила позировать для портрета стоя, так как «догадывается, что скоро будет сидеть».

    «В настоящий момент она пока висит», – добавил сатирик, отметив, что в случае падения портрета ее «поставят к стенке».

    Говоря о действующем канцлере, Штаймле задался вопросом об отсутствии деятелей, подобных полковнику Клаусу фон Штауффенбергу, который участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера в 1944 году. Эти слова также привлекли внимание правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении канцлера Фридриха Мерца с Пиноккио.

    Позже глава немецкого правительства пожаловался на беспрецедентную травлю в интернете.

    В июне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель публично назвала политика лжецом.

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    15 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Германия решила присоединиться к военным маневрам в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие войска присоединятся к осенним учениям союзников на польской территории, несмотря на предыдущие отказы от участия в данном мероприятии.

    Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус опроверг прошлые заявления об отказе Берлина от маневров, передает РИА «Новости». «Германия примет участие в этих учениях. Правительство ФРГ изучает, как именно будет выглядеть это участие», – заявил чиновник.

    Детали формата интеграции обсудят в пятницу на заседании немецко-французского совета по безопасности и обороне. Осенние тренировки анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что основу контингента составят военные Британии и Франции.

    Представители объединения ранее собирались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает действия этой группы стран. Он назвал участников коалиции подстрекателями войны, не желающими мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правительство ФРГ отказалось от участия в осенних маневрах союзников на польской территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение этих военных учений в сентябре.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к данной коалиции.

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    15 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Мерц призвал США воздержаться от вмешательства в выборы в Германии

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от США не вмешиваться в немецкие выборы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Германии призвал американскую сторону воздержаться от поддержки определенных политических сил в преддверии предстоящих избирательных кампаний в стране.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов, призвав отказаться от вмешательства в немецкий избирательный процесс, передает ТАСС.

    «Я всегда говорил, что мы с нашей стороны не вмешиваемся в американские выборы. Мы всегда этого придерживались. И наоборот, я не хотел бы, чтобы американское правительство или близкие ему институты вмешивались в германские выборы», – подчеркнул политик во время выступления в Берлине.

    Глава правительства также напомнил о незаконности финансирования политических партий Германии из-за рубежа. Он выразил надежду, что международные партнеры ФРГ будут соблюдать установленные правовые нормы. В сентябре текущего года в Германии запланировано проведение земельных выборов в Берлине, Мекленбурге – Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Фридрих Мерц заявил о возмутительном вмешательстве Вашингтона в немецкие выборы.

    В мае глава правительства ФРГ признал сложность руководства страной при администрации президента США Дональда Трампа. Незадолго до этого американский президент назвал работу немецкого канцлера ужасной.

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    15 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Мерц признал наличие пробелов в обороне Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фридрих Мерц выразил обеспокоенность состоянием национальной безопасности Германии, заявив, что страна «еще не находится там, где должна бы находиться». Канцлер отметил, что ФРГ продолжает наращивать оборонный потенциал.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил тревогу по поводу состояния национальной безопасности. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что страна активно пытается устранить пробелы в военной сфере, передает ТАСС.

    «Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день», – отметил политик.

    Канцлер добавил, что государство сейчас находится в промежуточном состоянии между миром и войной. При этом он подчеркнул небывалые темпы восстановления обороноспособности. Ранее политик неоднократно указывал на планы превратить Бундесвер в самую мощную конвенциональную армию Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Берлин договорился с Вашингтоном о размещении американских крылатых ракет Tomahawk на территории ФРГ.

    До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус признал серьезные трудности с комплектованием литовской бригады бундесвера. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Фридриха Мерца в практической подготовке страны к войне.

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