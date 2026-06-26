И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
В Минобороны заявили об открытой подготовке Запада к большой войне
Замминистра обороны Горемыкин: Запад открыто готовится к большой войне
Европейские страны НАТО сознательно затягивают украинский конфликт, открыто готовясь к новому масштабному вооруженному противостоянию на континенте, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин на четвертом Международном антифашистском конгрессе в Минске.
Он отметил, что европейские союзники всеми силами убеждают американскую администрацию отказаться от мирных переговоров, передает РИА «Новости».
«Спланированный и спровоцированный странами НАТО и ЕС конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности. Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт», – подчеркнул Горемыкин.
По словам военачальника, западные государства больше не скрывают своих намерений. Они ведут активные приготовления к новому глобальному столкновению в Европе.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого военного столкновения с Западом.
Американские военные на Балтике тренируются вести совместные боевые действия против нашей страны.
Глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке Европы к крупномасштабному конфликту.