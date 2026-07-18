Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!7 комментариев
Письмо Писториуса экс-министру обороны Украины Федорову сочли упреком Зеленскому
RND: Писториус косвенно упрекнул Зеленского за отставку Федорова
Министр обороны Германии Борис Писториус направил «нетипично прямолинейное» письмо бывшему украинскому коллеге Михаилу Федорову, что может говорить о косвенном упреке Владимиру Зеленскому,
Писториус направил «нетипично прямолинейное» письмо Федорову, что может говорить о косвенном упреке Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.
Журналисты RND расценили это послание как завуалированную критику действий Владимира Зеленского, поскольку кадровые перестановки обычно считаются внутренним делом государства.
«Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасную и доверительную совместную работу в последние месяцы! Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран», – говорится в тексте письма. Писториус выразил сожаление из-за ухода Федорова и понадеялся на его дальнейшую политическую активность.
Ранее председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер раскритиковал Владимира Зеленского за увольнение Михаила Федорова.
В городах Украины возобновились протестные акции в поддержку бывшего главы министерства обороны.
Отставка Федорова обнажила конфликт экс-министра с главкомом ВСУ Александром Сырским.