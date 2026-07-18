На Украине сообщили о риске потери Зеленским контроля над армией

«Страна»: Отставка Сырского лишит Зеленского контроля над украинской армией

Tекст: Вера Басилая

Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ может лишить Владимира Зеленского контроля над армией и покажет его неспособность быть полноценным лидером, передает ТАСС.

Украинское издание «Страна» отмечает, что продолжающиеся протесты по всей стране требуют не только поддержки уволенного министра обороны Михаила Федорова, но и отставки нынешнего главнокомандующего.

Журналисты подчеркивают, что нынешний главком максимально удобен для Зеленского. У Сырского нет политических амбиций, он не пользуется поддержкой в обществе и армии, но при этом четко исполняет приказы. Аналитики уверены, что увольнение Сырского приведет к тяжелым последствиям для главы киевского режима, так как он де-факто признает готовность уступать давлению улицы.

Любой новый главнокомандующий, помня о судьбе предшественника, уже не будет безоговорочно подчиняться Зеленскому. Если пост займет популярная фигура, например командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий (внесен в список террористов и экстремистов), контроль над войсками будет утрачен еще быстрее. Нынешние требования общества являются частью стратегии по превращению президента в лидера без реальных полномочий.

Ситуация обострилась после критики Сырского со стороны экс-министра обороны Михаила Федорова. В середине июля Зеленский рассказал о конфликте между ними, решив не оставлять Федорова в новом правительстве. Бывший министр обвинил командование ВСУ в срыве реформ и препятствовании продвижению талантливых военных.

СМИ пишут, что Владимир Зеленский допускает увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В пяти крупных городах Украины прошли массовые митинги против главкома.

Руководство украинской армии обязало офицеров записывать видеоролики в поддержку начальства.