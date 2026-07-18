NYT: Антироссийские санкции напугали Белый дом угрозой краха доллара

NYT: Проект санкций против России усилил опасения США о положении доллара

Tекст: Мария Иванова

Законопроект об антироссийских санкциях усилил опасения Белого дома по поводу ослабления позиций доллара в мировой экономике, передает ТАСС.

Администрация президента США столкнулась с дилеммой: конгрессмены требуют усилить финансовое давление на Россию, но ужесточение мер может подорвать статус американской валюты.

Введение дополнительных ограничений вынуждает страны искать альтернативные финансовые инструменты. В частности, государства начинают активнее использовать юань для международных расчетов. За последние пять лет Вашингтон стал чаще прибегать к санкционной политике. В 2024 году было объявлено о 3 тыс. новых мер, однако в 2025 году этот показатель снизился.

Против нового законопроекта уже выступили демократы Брэд Шнайдер и Дон Бейер, они призвали заблокировать документ.

Внесенная в Сенат инициатива предполагает санкции против политического и военного руководства России, госкомпаний и иностранных предприятий, помогающих оборонному комплексу. Вместо 500-процентных пошлин на импорт планируется ввести 100-процентные тарифы для пяти крупнейших закупщиков российских энергоресурсов и пяти стран, помогающих обходить ограничения.

Трамп оценил шансы на принятие документа как высокие, но отметил, что с ним не обсуждались ключевые положения о вторичных санкциях против партнеров Москвы, включая Китай и Индию. «Это еще надо рассмотреть», – заявил американский лидер. Сроки голосования в Сенате пока не определены.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию этой инициативы.

Президент США запланировал поддержать данный законопроект.