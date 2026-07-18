Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!15 комментариев
Власти Энергодара сообщили о перебоях с продуктами из-за атак ВСУ
Удары ВСУ нарушили поставки продовольствия в Энергодар
Регулярные атаки на транспортную и городскую инфраструктуру привели к серьезным проблемам с доставкой топлива и продовольствия в город-спутник Запорожской АЭС, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.
Ситуация со снабжением города усложнилась на фоне постоянных обстрелов, написал глава Энергодара Максим Пухов в Max.
«Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости», – заявил градоначальник.
Он также добавил, что горожане продолжают жить и работать в условиях давления противника. Специалисты при этом предпринимают все возможные усилия для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры.
Ранее из-за украинских ударов Энергодар остался без электроснабжения и воды.
Неделей ранее украинские военные атаковали автомобиль для доставки продуктов питания.
В июне глава администрации города Максим Пухов сообщил о переходе противника к ударам по небольшим грузовикам.