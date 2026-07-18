Власти Энергодара сообщили о перебоях с продуктами из-за атак ВСУ

Удары ВСУ нарушили поставки продовольствия в Энергодар

Tекст: Вера Басилая

Ситуация со снабжением города усложнилась на фоне постоянных обстрелов, написал глава Энергодара Максим Пухов в Max.

«Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости», – заявил градоначальник.

Он также добавил, что горожане продолжают жить и работать в условиях давления противника. Специалисты при этом предпринимают все возможные усилия для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры.

Ранее из-за украинских ударов Энергодар остался без электроснабжения и воды.

Неделей ранее украинские военные атаковали автомобиль для доставки продуктов питания.

В июне глава администрации города Максим Пухов сообщил о переходе противника к ударам по небольшим грузовикам.