Украинские боевики изменили тактику ударов по Энергодару

Пухов: ВСУ перешли к атакам FPV-дронов на микроавтобусы

Tекст: Антон Антонов

«ВСУ время от времени меняют тактику. Был период, когда они сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили – без разбора. Сейчас преимущественно работают FPV-дроны. В качестве целей они выбирают микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили», – приводит слова Пухова РИА «Новости».

Пухов отметил, что к целям ударных БПЛА ВСУ добавились генераторные установки, предназначенные для использования в случаях отключения основного электропитания. По его словам, под обстрел попадают как стационарные объекты, так и техника, обеспечивающая работу инфраструктуры города.

Глава администрации уточнил, что начиная с июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения. Кроме того, серия атак пришлась на генераторы, установленные для бесперебойной работы магазинов на случай блэкаута, а также на переносные генераторы мелких предпринимателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинские войска за сутки 23 раза нанесли удары по Энергодару с помощью артиллерии и дронов.

В июне ВСУ с тяжелого гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре и повредили более десяти автомобилей.

Украинские беспилотники атаковали Энергодар и повредили здания и дизель-генератор городского кафе.