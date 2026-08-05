Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Россия пригласила Бразилию сотрудничать в области морской логистики
Патрушев: Россия пригласила Бразилию сотрудничать в области морской логистики
Россия приглашает Бразилию сотрудничать в области морской логистики, заявил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев провел переговоры со своим бразильским коллегой Селсу Аморимом. В центре внимания оказались перспективы развития двусторонних отношений и обеспечение безопасности в Мировом океане, передает РИА «Новости».
«Приглашаем Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики», – обратился российский представитель к собеседнику. Он подчеркнул уникальный опыт страны в проектировании ледокольного флота, отметив абсолютное мировое лидерство Москвы в этой высокотехнологичной сфере.
Особое внимание на встрече уделили совместному созданию передовых аппаратов. Стороны видят большой потенциал в разработке морской робототехники, автономных беспилотников, а также современных энергетических систем. Кроме того, участники диалога обсудили природоподобные технологии и вопросы климатической устойчивости.
Важным шагом должно стать формирование комплексной программы изучения полярных регионов. Для реализации масштабных планов планируется задействовать ведущие научно-исследовательские институты двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о планах совместных проектов с Бразилией в сфере гражданского судостроения.
В ходе визита в южноамериканскую республику он обсудил с местным командованием безопасность Мирового океана.
В феврале вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал о возможности открытия прямой судоходной линии между Петербургом и Бразилией.