Патрушев: Россия пригласила Бразилию сотрудничать в области морской логистики

Tекст: Дарья Григоренко

Патрушев провел переговоры со своим бразильским коллегой Селсу Аморимом. В центре внимания оказались перспективы развития двусторонних отношений и обеспечение безопасности в Мировом океане, передает РИА «Новости».

«Приглашаем Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики», – обратился российский представитель к собеседнику. Он подчеркнул уникальный опыт страны в проектировании ледокольного флота, отметив абсолютное мировое лидерство Москвы в этой высокотехнологичной сфере.

Особое внимание на встрече уделили совместному созданию передовых аппаратов. Стороны видят большой потенциал в разработке морской робототехники, автономных беспилотников, а также современных энергетических систем. Кроме того, участники диалога обсудили природоподобные технологии и вопросы климатической устойчивости.

Важным шагом должно стать формирование комплексной программы изучения полярных регионов. Для реализации масштабных планов планируется задействовать ведущие научно-исследовательские институты двух государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о планах совместных проектов с Бразилией в сфере гражданского судостроения.

В ходе визита в южноамериканскую республику он обсудил с местным командованием безопасность Мирового океана.

В феврале вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал о возможности открытия прямой судоходной линии между Петербургом и Бразилией.