МВД назвало главные преимущества виртуальных карт при онлайн-покупках

МВД: Виртуальные карты защитят от мошенников при онлайн-покупках

Tекст: Мария Иванова

Специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России настоятельно рекомендуют применять виртуальные карты для оплаты товаров и услуг в Сети, передает Telegram-канал ведомства.

Главным достоинством такого решения эксперты называют повышенный уровень безопасности.

Реквизиты цифрового платежного средства не связаны напрямую с основным банковским счетом пользователя. Это означает, что даже в случае ввода данных на мошенническом ресурсе злоумышленники не смогут добраться до основных накоплений гражданина. Кроме того, виртуальная карта надежно защищает от несанкционированных списаний за скрытые платные подписки, которые часто оформляются онлайн-сервисами.

Среди других плюсов в ведомстве отметили удобство и высокую скорость оформления. Выпустить карту можно буквально за пару минут через мобильное приложение банка, не посещая отделение. Пользователь также получает возможность самостоятельно контролировать сумму расходов при покупках в интернете. При необходимости скомпрометированную или ставшую ненужной карту легко удалить в приложении без блокировки основного счета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество посоветовало выпускать цифровые карты с нулевым балансом для безопасных покупок в интернете.

В июле МВД призвало покупателей отказаться от перевода денег на личные банковские счета физических лиц. Осенью прошлого года эксперты ведомства рекомендовали использовать отдельную карту с ограниченным лимитом исключительно для онлайн-расходов.