Эксперты МВД рассказали о правилах безопасности покупок в интернете

В МВД напомнили о правилах финансовой безопасности при онлайн-покупках

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказали о правилах цифровой финансовой гигиены при покупках в интернете, передает Telegram-канал УБК.

В ведомстве советуют использовать отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом исключительно для онлайн-расходов и пополнять ее только на требуемую сумму перед оплатой, чтобы минимизировать потери в случае компрометации данных.

Эксперты МВД подчеркивают важность проверки сайта продавца перед покупкой: адрес должен быть корректным, без лишних символов, а сам магазин – упоминаться в отзывах и результатах поиска. Все платежи рекомендуется проводить с личных устройств и только через защищённые интернет-соединения, избегая чужих компьютеров и открытых Wi-Fi-сетей.

Особое внимание уделено безопасности платежных данных: магазины и банки не должны запрашивать PIN-коды или полные данные карты через сторонние ресурсы. Если поступают такие требования, операцию необходимо немедленно прекратить и сообщить в банк. После оплаты следует сохранять электронный чек до получения заказа, а любые подозрительные списания с карты требуют ее немедленной блокировки.

Правоохранители настоятельно советуют устанавливать приложения магазинов лишь из официальных источников – например, Google Play, App Store или RuStore – и включать SMS-уведомления обо всех операциях. В случае подозрений на утечку данных необходимо срочно обратиться в банк и оформить перевыпуск карты.

В МВД также напоминают о признаках фишинга: сообщения о выигрышах, блокировке счета с подозрительными ссылками, домены с ошибками или требования ввода нехарактерных для оплаты данных должны насторожить пользователя. Основное правило – проводить любые действия с картой только на официальных ресурсах, не спеша и с максимальным вниманием к деталям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МВД предупредили о новых схемах мошенничества с маркетплейсами.

Эксперты отмечали, что мошенники этой осенью используют четыре схемы: фейковые звонки от школ, фиктивные налоги, перенастройку газового оборудования и ошибочные переводы.

Между тем число мошеннических атак с использованием поддельных аккаунтов top-менеджеров в мессенджерах и по телефону заметно выросло, причем злоумышленники применяют технологии искусственного интеллекта для видеозвонков.